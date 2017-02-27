Libo написав:

холява написав: George написав: Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта. Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.



М .....л...Я не ГОНи ....

У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати М .....л...Я не ГОНи ....У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати

George первый день как заступил на службу и обосрался.Ему на курсах в Ольгино не объяснили, что этот вопрос в Украине решается элементарно. По сделке плати чем хочешь, а покупатель тоже получит в чем он хочет. Хоть в фунтах или франках. Даже золотом могут отсыпать.И гривну украинцы любят. Особенно, когда её очень много.Как вас учат и как таких тупорылых салабонов к дежурству на украинских сайтах допускают? Доложи своему старшему офицеру, что получил замечание от капитана Либо. Меня у вас хорошо все знают и всыпят тебе.