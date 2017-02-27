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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 21:43
vitaliian написав: Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:51
budivelnik
Да на вторичке я покупаю.
От гривны покупатели шарахаются как черт от ладана.
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George
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Додано: Пон 06 лип, 2020 21:53
vitaliian написав: Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
Низкие зарплаты это есть часть национального колорита.Ума нет-денег тоже нет.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:14
vitaliian написав: 1472580369 написав: budivelnik написав:
При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Тобто те, що запланували підняти поетапно мінімалку, це є добре?
тот редкий случай когда я с budivelnikом согласен, нужно стимуировать спрос, проще всего поднять минималку, главное чтоб в итоге это не был спрос на валюту. ну не коболеву же зарплату поднимать!
Так не будет.Просто вырастет доля сбережений,которые уйдут...в валюту.Чтобы рос спрос,нужен рост потребительских настроений,уверенность домохозяйств и желание тратить,а это имеет место быть при общем экономическом подъёме,росте ВВП.Когда на дворе ж,просто будут больше сберегать.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:15
1472580369 написав: budivelnik написав:
При відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Тобто те, що запланували підняти поетапно мінімалку, це є добре?
Поки статистична(встановлена Державою) мінімалка буде меншою від реальної мінімалки(суми які отримують працівники за виконану роботу) - до того часу підняття мінімалки є позитивним кроком
Правда я при цьому хотів би одночасного зменшення рівня оподаткування мінімальної зарплати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:17
goldfinger написав:
Просто вырастет доля сбережений,которые уйдут...в валюту.
Ті хто отримують мінімалку- не є гравцями на валютному ринку
Їм би день простояти та ніч протриматись з їх 3800 на руки(з мінімалки в 4723 - 18% вираховують ПДФО)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:21
vitaliian написав: Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
Перечитав сей перл. Виникло питання -це написано "по приколу" чи на форумі "підпрацьовує" Милованов? Якщо написано на повному серйозі- термново подавайте "курікулум віта" на голову НБУ
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:22
Libo написав: холява написав: George написав:
Они гривны не рассматривают вообще. Будто бы это прокаженная валюта.
М .....л...Я не ГОНи ....
У нас тут своих тролей,,,, хоть греблю гати
George первый день как заступил на службу и обосрался.
Ему на курсах в Ольгино не объяснили, что этот вопрос в Украине решается элементарно. По сделке плати чем хочешь, а покупатель тоже получит в чем он хочет. Хоть в фунтах или франках. Даже золотом могут отсыпать.
И гривну украинцы любят. Особенно, когда её очень много.
Как вас учат и как таких тупорылых салабонов к дежурству на украинских сайтах допускают? Доложи своему старшему офицеру, что получил замечание от капитана Либо. Меня у вас хорошо все знают и всыпят тебе.
Вы обосрались.
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George
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:22
sergey_sryvkin написав: vitaliian написав: Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.
Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:36
George написав: Ukrainian написав: George написав:
Сейчас хочу купить квартиру. Уже обо всем договорились, но есть одно но. Согласно постановлению НБУ, все сделки по недвижимости свыше 150000 гривен должны проводиться по безналичному расчету.
Когда я об этом сообщаю, от гривны бросаются как черт от ладана. Это нормальная ситуация? Как объяснить продавцам, что таков закон?
Почему украинцы так не любят гривну?
Ищете другого продавца
Никто не хочет гривну. Уже это не первая сделка. При этом требование закона - проводить сделку в гривнах.
реалии жизни. В законе одно, а все продают за доллары.
как указали выше, формально типа выплачивали сумму частями в грн раньше. Нотариусы закрывают глаза
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