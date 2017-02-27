Полностью оправдано и применимо для решения проблемы безнадежности украинских негров.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:37
Полностью оправдано и применимо для решения проблемы безнадежности украинских негров.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:59
Интересуют мнения об ожидаемой урожайности зерновых в Украин
Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !
Надеюсь, что такие здесь есть.
Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.
Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
Додано: Пон 06 лип, 2020 23:10
Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.[/quote]
Да ,времена были,народ массово новостроем тарился, авто из салонов, техника на 75% только немецкая в маркетах, и чтоб непременно Made in Germany, остальное фуфлом считалось.
У меня знакомые в небольшом маркете техники работали (не крупный городишко), муж - старший продавец,жена кассир, на семью 3 тыс.дол. в месяц.Правда потом народ бузить начал,что Ющенко "зраднык" и допрыгались в итоге,хотя причины пузыря конечно иные были, но все равно запомнилось - 3 штуки баксов на простую семью и гнали на Ющенка как шавки.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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