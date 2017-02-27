Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.
Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.
Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.[/quote]
Да ,времена были,народ массово новостроем тарился, авто из салонов, техника на 75% только немецкая в маркетах, и чтоб непременно Made in Germany, остальное фуфлом считалось. У меня знакомые в небольшом маркете техники работали (не крупный городишко), муж - старший продавец,жена кассир, на семью 3 тыс.дол. в месяц.Правда потом народ бузить начал,что Ющенко "зраднык" и допрыгались в итоге,хотя причины пузыря конечно иные были, но все равно запомнилось - 3 штуки баксов на простую семью и гнали на Ющенка как шавки.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
sergey_sryvkin написав:Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.
Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.
Я кажу саме про курс 8. Та про райцентр Луганщини.
Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.
Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
Рекомендую ежемесячные обзоры Wheat Outlook Департамента сельского хозяйства США. Выходят, как правило, во 2-й декаде месяца. Украину ищите в разделе International Outlook.