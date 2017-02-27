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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5851585258535854

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 194
Прогнозую зростання курсу долара
72%
139
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
48
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:37

  Мизантрóп написав:
  budivelnik написав:
  Автор77 написав:13.На горизонте минималка в 6500, время летит быстро, это не только добъет малый и частично средний бизнес, но и заставит изыскивать значительные средства.
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:59

Интересуют мнения об ожидаемой урожайности зерновых в Украин

Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !

Надеюсь, что такие здесь есть.

Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.

Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:10

  Shustoff написав:
  vitaliian написав:
  Автор77 написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.


Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.

Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.[/quote]

Да ,времена были,народ массово новостроем тарился, авто из салонов, техника на 75% только немецкая в маркетах, и чтоб непременно Made in Germany, остальное фуфлом считалось.
У меня знакомые в небольшом маркете техники работали (не крупный городишко), муж - старший продавец,жена кассир, на семью 3 тыс.дол. в месяц.Правда потом народ бузить начал,что Ющенко "зраднык" и допрыгались в итоге,хотя причины пузыря конечно иные были, но все равно запомнилось - 3 штуки баксов на простую семью и гнали на Ющенка как шавки.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:26

  Shustoff написав:
  sergey_sryvkin написав:Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.

Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.


Я кажу саме про курс 8. Та про райцентр Луганщини.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:29

  buratinyo написав:Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !

Надеюсь, что такие здесь есть.

Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.

Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.


Рекомендую ежемесячные обзоры Wheat Outlook Департамента сельского хозяйства США. Выходят, как правило, во 2-й декаде месяца. Украину ищите в разделе International Outlook.

Вот июньский:
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outloo ... f?v=9786.2
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:У меня знакомые в небольшом маркете техники работали (не крупный городишко), муж - старший продавец,жена кассир, на семью 3 тыс.дол. в месяц.


3 тыс? долларов? каждый месяц? старший продавец+кассир в небольшом городе?

т.е если в крупном маркете и в крупном городишке, тем же старшим продавцом и кассиром, то было бы чуть ли не под все 5-6 тыс.?, и каждый месяц? Что-то весьма сомнительно.

Ну может если параллельно на стороне барыжили - тогда в общем можно поверить.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:46

  Alex2007 написав:
  Автор77 написав:У меня знакомые в небольшом маркете техники работали (не крупный городишко), муж - старший продавец,жена кассир, на семью 3 тыс.дол. в месяц.


3 тыс? долларов? каждый месяц? старший продавец+кассир в небольшом городе?

т.е если в крупном маркете и в крупном городишке, тем же старшим продавцом и кассиром, то было бы под все 6 тыс.?, и каждый месяц? Что-то очень сомнительно.

Ну может если параллельно на стороне барыжили - тогда можно поверить.

В крупном маркете и в крупном городишке работали бы за зарплату...
lejko_vit
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