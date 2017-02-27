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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5850585158525853

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 195
Прогнозую зростання курсу долара
72%
140
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
48
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:59

Интересуют мнения об ожидаемой урожайности зерновых в Украин

Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !

Надеюсь, что такие здесь есть.

Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.

Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:26

  Shustoff написав:
  sergey_sryvkin написав:Не було. Пригадую, як у жирні часи за Ющенка работяги з комбінату раділи збільшеним зарплатам у ~3000 грн, тобто не мали й 400. І зараз вони теж стільки не мають.

Во времена Юща 3000 - это 600 баксов. Примерно столько же получали продавцы в шмоточных бутиках, например. Или манагеры в банках (там с премиальными до 1000уе доходило). Времена Юща - это вообще сладкая тема.


Я кажу саме про курс 8. Та про райцентр Луганщини.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 23:29

  buratinyo написав:Уважаемые господа, реальные интересующиеся сельским хозяйством !

Надеюсь, что такие здесь есть.

Меня интересует мнения и прогнозы на урожай зерновых этой осенью. У меня есть собственные данные, но они очень косвенные и могут использоваться лишь для оценки правдивости официальных данных про урожайность. Есть мнение некоторых знакомых предпринимателей, что эти собственные данные использовать нужно осторожно, так как они очень косвенные и могут ввести в заблуждение.

Поэтому очень прошу поделиться имеющимися прогнозами, полученными из всевозможных источников данных.


Рекомендую ежемесячные обзоры Wheat Outlook Департамента сельского хозяйства США. Выходят, как правило, во 2-й декаде месяца. Украину ищите в разделе International Outlook.

Вот июньский:
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outloo ... f?v=9786.2
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 06:03

  budivelnik написав:
  goldfinger написав:Просто вырастет доля сбережений,которые уйдут...в валюту.
Ті хто отримують мінімалку- не є гравцями на валютному ринку
Їм би день простояти та ніч протриматись з їх 3800 на руки(з мінімалки в 4723 - 18% вираховують ПДФО)

Кто знает...и 3800 и 6500 это ничтожно мало,но разница между суммами большая,кому-то это,может быть,позволит выбраться из долговой ямы,а кто-то станет,пусть микроскопическим,по 50 долларов,но покупателем валюты, при вполне возможной девальвации потеряют держатели гривневого долга и я уже не говорю,что малый и средний бизнес попадает на увеличении есв при росте белой зарплаты,его,бизнеса, станет меньше,вырастет безработица,но плебс последнего не понимает.Как по мне,это не идиотский,а совершенно обдуманный правящей олигархией популистский шаг,классическое хлеба и зрелищ,работающая смычка патрициев и рабов против свободных.73% не дадут соврать.Для управления биомассой издревле стадионы и строят.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 08:18

Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.

Про це йдеться у прогнозі J.P. Morgan, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці події (заява Смолія про тиск - ред.) привносять ризики в наш прогноз подальшого зниження ставки на 100 б.п. в цьому кварталі до 5% (зокрема, тепер ми очікуємо, що ставки залишаться без змін за результатами липневого засідання правління НБУ) і в більш широкому сенсі підвищують невизначеність політики та ставлять під сумнів пріоритети політики президента і його команди", - заявили в J.P. Morgan.

Відповідно до прогнозу, заява Смолія може завдати шкоди відносинам з ключовими міжнародними партнерами і довірі інвесторів, особливо в зв'язку з ростом невизначеності політики.

У J.P. Morgan відзначають, що реакція ринку на цю новину була негативною, але помірною, зокрема гривня ослабла на 1,3% по відношенню до долара.

"З кінця 2021 року ми прогнозуємо поступове посилення грошово-кредитної політики, оскільки прогнозуємо, що економіка відновиться", - додали в агентстві.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:42

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 26.97 - 27.02, курсы наличного доллара ровные.
Большинство цен: 26.95 - 27.02(03) (ПОВ, опт)

Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.97 - 27.03

Вчера утром: Харьков 27.03 - 27.08, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сегодня дальше вниз к 26,50
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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