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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:42
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.97 - 27.02, курсы наличного доллара ровные.
Большинство цен: 26.95 - 27.02(03) (ПОВ, опт)
Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.97 - 27.03
Вчера утром: Харьков 27.03 - 27.08, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
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Patrick
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:53
сегодня дальше вниз к 26,50
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:01
goldfinger написав: vitaliian написав: Автор77 написав:
Цены в Украине сравнимы с европейскими при несопоставимости доходов,даже с учетом теневого сектора.Такой дисбаланс рано ,или поздно потребует выхода из тупика.
Автор77 написав:
Низкая инфляция добивает и без того пострадавший бизнес, по крупным городам впревые с 2014-го массовая аренда на окнах.
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?
Подумайте по какой причине украинские товары стоят как европейские, если оплата труда и логистика в Европе дороже, к тому же расстаможка.
Из-за низкой внутренней конкуренции украинские производители ломят цены на уровне европейских, наоборот надо увеличить импорт чтобы была конкуренция и украинское молоко стоило дешевле польского, девальвация уберет часть импорта, чем ещё больше снизит конкуренцию и поднимет цены на украинские товары. В итоге опять попрет импорт потому что внутренние цены окажутся задранными сверх меры.
в 2014 уже была девальвация, какие она решила проблемы?
откуда берутся европейские цены при низкой инфляции? И как девальвация даст выход из этого тупика, наши товары что подешевеют?///
Оттуда,что нарастает дисбаланс,гривневые цены растут побыстрее,чем кажет официальная инфляция, бизнес закладывает риски,в том числе и девальвационный,то есть цены в долларах на внутреннем рынке растут,но Швейцарию вряд ли перегоним,именно девальвация и выровняет этот перекос,а после цены в гривне снова подрастут...это Украина.
та так, вже додевальвувалися від 1,6 у 1996 до 27 у 2020,
а перекоси зберігаються,
мабуть таки шлях девальвацій це дорога в нікуди (з еффективними манахерами).
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flyman
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:05
vitaliian написав: Автор77 написав:
Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.
Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.
Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.
річна інфляція 2..3%, дефіцит бюджету 2..3% протягом кількох років,
закони про банкротство, про захіст мінотаріїв, нормальна судова система,
працюючий фодновий ринок, наведення порядку із нерухомістю, а не той безлад що є ...
і ще багато чого.
Тобто тут багато чинників, і низька інфляція та девальвація лише один із чинників для сталого економічного розвитку.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:03
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Ще раз
1 В країні є дефіцит товарів/послуг?
Якщо є - озвучте які
2 Якщо дефіциту товарів/послуг не має , а карантин ризикує затягнутись ще на рік.... - то жоден бізнесмен не буде тримати одиницю , яка споживає і не дає віддачі, але при цьому гроші на споживання цієї одиниці треба взяти в кредит.
Тому
Держава повинна робити все можливе для покращення попиту ( ті самі дешеві кредити під купівлю товарів (бажано українського виробництва)
А виробництво і саме розбереться маючи збут - як йому розширюватись.
Як на менеПри відсутності дефіциту товарів - на ринок потрібно влити гроші в руки кінцевих споживачів цих товарів з умовою що з часом ці гроші будуть вилучені з обігу.
Сам же себе противоречишь - бизнесмен не будет держать рабочее место, но деньги потребителю (который одновременно и наемный работник в большинстве случаев) - раздай. Вот тебе предложили увеличить минимальную зарплату - кушай на здоровье
Я не против и вертолетных денег (как и ты, насколько я понял), но сейчас набегут свидетели инфляционного таргетирования, и расскажут, как хорошо иметь инфляцию в 1,7% y-o-y, и как эффективно работали Яша с Катей...
У нас виникає розбіжність у інтерпретації терміну споживач
Адже споживач на мінімальній зарплат
і - споживає інший набір товарів/послуг ніж споживач вище середньої
( я мовчу про споживача коломойський-фірташ-ахметов)
Тому
моя пропозиція відрізняється від - розкидати гроші з вертольоту
і - видавати дешеві кредити
Моя пропозиція
зменшити оподаткування мінімалки , з одночасним підняттям мінімалки
Є зараз 4723 - ПДФО+ЄСВ=1890 грн = 40%
від заробленого
Хай стане 6500-ПДФО+ЄСВ=нехай2000грн=30%
Держава влетить тільки на збільшенні зарплат бюджетників
(6500-4723)*2 млн осіб*12 місяців=42,7 млрд грн ( оцих 42,7 млрд під 5% нехай Держава сама собі й позичить)
Виграє на зменшенні субсидій+виведе частину економіки на світло
Збільшить на 42 млрд грн доходи споживачів ,які споживають виключно товари українського виробництва
Франківськ показує вже 26,82/26,96. З ранку продавали по 26,99.
Дозволю собі долучитись до вашого спілкування. Більше підтримую точку зору Будівельника. Потрібно стимулювати споживачів витрачати гроші. Але якщо зробити це так як пропонує Зелена команда, то від перестановки взуття ноги не поміняються. Ба більше, при рості мінімалки до 6,5 тис видатки на дерслужбовців просто перйдуть на приватний сектор. В кінцевому випадку заберуть у одних працівників (приватний сектор) та віддадуть іншим (держслужбовцям). Де тут логіка? Від такого перерозподілу в масштабах країни споживання залишиться на тому ж рівні.
Я повністю підтримую, що піднімати мінімальну ЗП потрібно збільшувати, але при цьому паралельно потрібно зменшувати розмір ЄСВ, щоб кінцевий отримувач цієї мінімальної ЗП все-таки отримав більше і зміг витратити більше.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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