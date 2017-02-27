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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5850585158525853

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 198
Прогнозую зростання курсу долара
72%
142
Прогнозую падіння курсу долара
4%
7
Ніяких змін не очікую
25%
49
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:16

От недолугий...

  1472580369 написав:
  s0v7a написав:
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати. :!:

Шедеврально!!!

А кому потрібний доляр, то його, мабуть, потрібно купляти? :!: :D


Вітаюсь 1472580369!

А що тут не зрозуміло, багатоциферний?
Доляр, треба віддалено заробляти, або, при такій девальвації, їхати на заробітки валюти!

Привозити її, або пересилати рідні. Ну і зрозуміло, коли потрібна гривня, то продавати!

Я б продавав не тільки коли потрібно, а ще коли й вигідно!

А ось коли буде вигідно купляти доляр, я ще напишу.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:29

  1472580369 написав:
  s0v7a написав:
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати. :!:

Шедеврально!!!

А кому потрібний доляр, то його, мабуть, потрібно купляти? :!: :D


Думаю данилишина протянут на главу НБУ,всё таки одни и те же тексты\прикольчики зачитывают,что и дубинский. А это как ни крути,а сильнейший аргумент в значимости кадра(((

Так что кто верит в то,что напечатать 200 ярдов,раздать их своим пацанам и ослабить требования по кредитам это к добру и ревальвации,то надо продавать доллар,но правда советую сходить к психиатру,он тоже удивится,всё таки здоровье семейных финансов в опасности :lol:

Наличка столицы готова отдавать по 26.90,всё таки пока верующих в целебную эмиссию больше :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Китай под руководством коммунистической партии все таки сообразил и начал использовать рыночные механизмы в своей национальной экономике. И одним из таких механизмов стала девальвация юаня, искусственная поддержка его на низком уровне по отношению к доллару

А можно эту неправду подтвердить каким нибудь графиком валют?
Или она существует только в вашем воображении?
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