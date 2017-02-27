Додано: Вів 07 лип, 2020 14:02

s0v7a написав: Яков пішов і якось вчора тільки на 11 копійці вниз НБУ почали інтервентіти. Да і насипали не багато, всього визначені 20 млн.долярів. Яков пішов і якось вчора тільки на 11 копійці вниз НБУ почали інтервентіти. Да і насипали не багато, всього визначені 20 млн.долярів.

s0v7a написав: І в мене питання до Сибарита.



Не підскажете, де можно дивитись щоденні залишки коштів на коррахунках казначейства. І чи можно так рахувати:

Початок місяця звідси

а потім з аналізу ліквіідності

додавати значення 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб так, що на сьогодні маємо



−75700,6+3530+1588+1765-2744-7127 = −78688,6 млн.грн.



Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо вже 78 688,6 млн.грн.

Не підскажете, де можно дивитись щоденні залишки коштів на коррахунках казначейства. І чи можно так рахувати:Початок місяця звідсиа потім з аналізу ліквіідностідодавати значення 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб так, що на сьогодні маємо−75700,6+3530+1588+1765-2744-7127 = −78688,6 млн.грн.Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо вже 78 688,6 млн.грн.

somilitark написав: Думаю данилишина протянут на главу НБУ,всё таки одни и те же тексты\прикольчики зачитывают,что и дубинский. А это как ни крути,а сильнейший аргумент в значимости кадра((( Думаю данилишина протянут на главу НБУ,всё таки одни и те же тексты\прикольчики зачитывают,что и дубинский. А это как ни крути,а сильнейший аргумент в значимости кадра(((

Отставка ни при чем, так часто бывает после сильного роста.НБУ ориентируется на изменение официального курса, который вчера просел всего на 5 копеек. Да и проседание это произошло за счет динамики второй половины сессии, что несколько затрудняет работу регулятора.Колебания в сторону ревальвации действительно пресекаются жестче, т.к. ревальвация крайне нежелательна, но все в рамках приличия и действия регулятора вполне понятны и прозрачны.Ежедневных данных по остаткам на ЕКС не встречал, да и не искал.Такой метод можно использовать для приблизительной оценки. Погрешность будет невелика. Точные цифры получить не выйдет, поскольку не будут учтены операции, не учитываемые в анализе ликвидности. Например, это может быть погашение долгов фонда гарантирования перед минфином или погашение минфином облигаций, которыми владеет НБУ.Данилишин, похоже, этого очень хочет. Не зря он столь яростно атаковал Смолия. При этом он единственный приводил относительно грамотные аргументы, но будучи силен задним умом.Для его назначения может стать серьезным препятствием тот факт, что в совет НБУ он был назначен по квоте Порошенко.