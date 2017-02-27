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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 13:16
Вітаюсь 1472580369!
А що тут не зрозуміло, багатоциферний?
Доляр, треба віддалено заробляти, або, при такій девальвації, їхати на заробітки валюти!
Привозити її, або пересилати рідні. Ну і зрозуміло, коли потрібна гривня, то продавати!
Я б продавав не тільки коли потрібно, а ще коли й вигідно!
А ось коли буде вигідно купляти доляр, я ще напишу.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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s0v7a
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:29
Думаю данилишина протянут на главу НБУ,всё таки одни и те же тексты\прикольчики зачитывают,что и дубинский. А это как ни крути,а сильнейший аргумент в значимости кадра(((
Так что кто верит в то,что напечатать 200 ярдов,раздать их своим пацанам и ослабить требования по кредитам это к добру и ревальвации,то надо продавать доллар,но правда советую сходить к психиатру,он тоже удивится,всё таки здоровье семейных финансов в опасности
Наличка столицы готова отдавать по 26.90,всё таки пока верующих в целебную эмиссию больше
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 07 лип, 2020 13:53
buratinyo написав:
Китай под руководством коммунистической партии все таки сообразил и начал использовать рыночные механизмы в своей национальной экономике. И одним из таких механизмов стала девальвация юаня, искусственная поддержка его на низком уровне по отношению к доллару
А можно эту неправду подтвердить каким нибудь графиком валют?
Или она существует только в вашем воображении?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:02
s0v7a написав:
Яков пішов і якось вчора тільки на 11 копійці вниз НБУ почали інтервентіти. Да і насипали не багато, всього визначені 20 млн.долярів.
Отставка ни при чем, так часто бывает после сильного роста.
НБУ ориентируется на изменение официального курса, который вчера просел всего на 5 копеек. Да и проседание это произошло за счет динамики второй половины сессии, что несколько затрудняет работу регулятора.
Колебания в сторону ревальвации действительно пресекаются жестче, т.к. ревальвация крайне нежелательна, но все в рамках приличия и действия регулятора вполне понятны и прозрачны.
s0v7a написав:І в мене питання до Сибарита.
Не підскажете, де можно дивитись щоденні залишки коштів на коррахунках казначейства. І чи можно так рахувати:
Початок місяця звідси
а потім з аналізу ліквіідності
додавати значення 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб так, що на сьогодні маємо
−75700,6+3530+1588+1765-2744-7127 = −78688,6 млн.грн.
Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо вже 78 688,6 млн.грн.
Ежедневных данных по остаткам на ЕКС не встречал, да и не искал.
Такой метод можно использовать для приблизительной оценки. Погрешность будет невелика. Точные цифры получить не выйдет, поскольку не будут учтены операции, не учитываемые в анализе ликвидности. Например, это может быть погашение долгов фонда гарантирования перед минфином или погашение минфином облигаций, которыми владеет НБУ.
somilitark написав:
Думаю данилишина протянут на главу НБУ,всё таки одни и те же тексты\прикольчики зачитывают,что и дубинский. А это как ни крути,а сильнейший аргумент в значимости кадра(((
Данилишин, похоже, этого очень хочет. Не зря он столь яростно атаковал Смолия. При этом он единственный приводил относительно грамотные аргументы, но будучи силен задним умом.
Для его назначения может стать серьезным препятствием тот факт, что в совет НБУ он был назначен по квоте Порошенко.
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Сибарит
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:14
buratinyo написав:
Ответ прост и страшен одновременно. Правительство, ВР и президент не умеют защищать экономические интересы Украины на внешних рынках, не умеют добиться выгодных условий внешней торговли. Конечно, были и проблески в действиях украинской власти в этом контексте. Я имею в виду второй президентский срок Леонида Даниловича Кучмы, которому удалось не только увеличить объемы внешней торговли с хорошим положительным!!! сальдо такой торговли
, но и дополнительно привлечь реальных инвесторов в страну, изящно отделив их от спекулянтов, напоминающих крыс на корабле. Естественно при такой политике в стране рос ВВП шикарными темпами, постепенно сокращался государственный долг, снижалась безработица, росли зарплаты в долларах...
Они не хотят, это страшнее.
1. Ни одного не назовешь неудачником касательно своих интересов.
2. Учатся даже обезьяны.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:31
Сибарит написав:
НБУ вчера купил плановые 20 млн. После плановой покупки его присутствие все еще видели участники рынка, но по всей видимости, он стоял с бидом ниже рынка для подстраховки.
НБУ вчера купил 20-ку по 27,06 и вечером ТОМом - еще 50 по 26,98.
Сегодня уже купил 20-ку по 26,95 и в настоящий момент стоит с бидом по 26,90. Предположительно, тоже на 50, но если вчера он быстро набрал объем, то сегодня с этим похуже.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:40
26.85-26.90/26.95
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50
26,9089 -0,0101 -0,04%
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Додано: Вів 07 лип, 2020 14:51
odessit2007 написав:26.85-26.90/26.95
Большая Арнаутская, 69
26.91-26.96
Не читаю Будивельника и Trast.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 15:02
За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.
Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.
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