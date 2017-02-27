jump написав:За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.
Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.
мені останній рік політика НБУ нагадує одного кадра із "Володара Кілець": - валютка, моя валютка.
Сибарит написав: НБУ вчера купил плановые 20 млн. После плановой покупки его присутствие все еще видели участники рынка, но по всей видимости, он стоял с бидом ниже рынка для подстраховки.
НБУ вчера купил 20-ку по 27,06 и вечером ТОМом - еще 50 по 26,98. Сегодня уже купил 20-ку по 26,95 и в настоящий момент стоит с бидом по 26,90. Предположительно, тоже на 50, но если вчера он быстро набрал объем, то сегодня с этим похуже.
экспортеры не хотят продавать, импортеры не хотят покупать никому не нужный бакс. по этой цене. банки ушли на аукцион за никому не нужными бумагами. по этой цене. это такая рецессия по-трускавецки?