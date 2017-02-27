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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5852585358545855>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 202
Прогнозую зростання курсу долара
71%
143
Прогнозую падіння курсу долара
3%
7
Ніяких змін не очікую
26%
52
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:29

  jump написав:За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.

Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

мені останній рік політика НБУ нагадує одного кадра із "Володара Кілець": - валютка, моя валютка.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 15:43

  Искатель написав:
  Сибарит написав: НБУ вчера купил плановые 20 млн. После плановой покупки его присутствие все еще видели участники рынка, но по всей видимости, он стоял с бидом ниже рынка для подстраховки.


НБУ вчера купил 20-ку по 27,06 и вечером ТОМом - еще 50 по 26,98.
Сегодня уже купил 20-ку по 26,95 и в настоящий момент стоит с бидом по 26,90. Предположительно, тоже на 50, но если вчера он быстро набрал объем, то сегодня с этим похуже.


экспортеры не хотят продавать, импортеры не хотят покупать никому не нужный бакс. по этой цене. банки ушли на аукцион за никому не нужными бумагами. по этой цене. это такая рецессия по-трускавецки?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:00

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.07.2020..............08.07.2020
дата розрахунку...............06.07.2020...............07.07.2020
Євро..................................30,7226....................30,409
Долар США.......................27,1269....................26,9309
После полудня гривна укрепилась еще на 0.5 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки, очень вяло отыгрывая рост доллара в мире. После двойной порции кофе сузили спред снизу до рабочих 2 копеек. После 11 пошли вниз и опустились на 4 копейки.
Такое снижение совершенно не устроило регулятора, т.к. уже справочный курс оказался ниже сегодняшнего официального на 19 копеек за счет вчерашней динамики. Он вышел с заградительной интервенцией и простоял почти до 15, пока все желающие не продали валюту, и котировки поползли вверх. К 15 выросли на копейку и уравновесились, слегка расширив спред, что означает окончание активной фазы торгов.
Официальный курс встретили котировками 26.9100 - 26.9350. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 25.7114 (-16) +122
2018 - 26.3160 (-11) +62

2017 - 26.0230 (-4)
2016 - 24.8148 (-3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:01

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:02

  Сибарит написав:...
Колебания в сторону ревальвации действительно пресекаются жестче, т.к. ревальвация крайне нежелательна, но все в рамках приличия и действия регулятора вполне понятны и прозрачны.


Вітаю, Сибарите!
Ось не згоден я з цим!
І ось Вам питання.
Девальвація /ревальвація доляра по роках:
2015 - 50,98% девальвація,
2016 - 14,33% девальвація,
2017 - 5,15% девальвація,
2018 - -0,72% ревальвація,
2019 - -13,91% ревальвація,
2020 - 13,76% девальвація.

І ось скажіть мені, що в тому чи позайтому році було поганого, що Вам збагачення власного народу "крайне нежелательна"?

Ще раз, девальвація веде до виїзду працездатного ініциативного населення за валютою в інші держави!!! Це, як на мене, менш бажане, ніж потреби в копійчаних чорнорабочих, для експорту сировини.


  Сибарит написав:
  s0v7a написав:І в мене питання до Сибарита.

Не підскажете, де можно дивитись щоденні залишки коштів на коррахунках казначейства. І чи можно так рахувати:
Початок місяця звідси
а потім з аналізу ліквіідності
додавати значення 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб так, що на сьогодні маємо

−75700,6+3530+1588+1765-2744-7127 = −78688,6 млн.грн.

Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо вже 78 688,6 млн.грн.

Ежедневных данных по остаткам на ЕКС не встречал, да и не искал.
Такой метод можно использовать для приблизительной оценки. Погрешность будет невелика. Точные цифры получить не выйдет, поскольку не будут учтены операции, не учитываемые в анализе ликвидности. Например, это может быть погашение долгов фонда гарантирования перед минфином или погашение минфином облигаций, которыми владеет НБУ.


Ось і я так вирішив, що для наближеного значення на протязі місяця буде достатньо.

Та чого МінФін шифрується і не подає залишок щоденно і не тільки в гривні, а ще й в валюті я не розумію.

А ще б я бажав і від НБУ трохи додаткової інформації. Я б хотів щоб вони тут

https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

наводили не тільки:

- Загальний обсяг продажу іноземної валюти (в доларовому еквіваленті);
- Обсяг продажу доларів США.

А ще б і величину євро в долярах, та третьої за обсягом торговлі валюти (рубль, чи таки вже злотий).

Мені здається, що ми вже гарненько торгуемо з Європою, та настав час, не тільки за доляром визначати курс гривні, а вже за якимось кошиком валют!


ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:03

15-50:
Харьков 26.94 - 26.97 (утром 26.97 - 27.02),
диапазон цен наличного доллара: 26.92..26.94 - 26.97..27.00 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 4-5 копеек.

Сумы 26.85 - 27.00 (26.90 - 27.05)
Полтава 26.85 - 26.95 (26.97 - 27.03)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:15

  matroSkin написав:экспортеры не хотят продавать

Тумбочка не бесконечная, нужны будут оборотные средства - продадут.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:24

  alex_dvornichenko написав:
  matroSkin написав:экспортеры не хотят продавать

Тумбочка не бесконечная, нужны будут оборотные средства - продадут.


Хоть бы коболев,у которого мама в омерыке, похвасталси,остались ли ещё денюжки у Нафтогаза или всё слили для показухи бешеного изобилия?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:25

  Patrick написав:15-50:
Харьков 26.94 - 26.97 (утром 26.97 - 27.02),
диапазон цен наличного доллара: 26.92..26.94 - 26.97..27.00 (ПОВ, опт).
В большинстве предложений спред 4-5 копеек.

Сумы 26.85 - 27.00 (26.90 - 27.05)
Полтава 26.85 - 26.95 (26.97 - 27.03)

Заметьте, что такой низкий спред или маржа на валютно-обменных операциях свидетельствует о идеальных условиях для самых умных владельцев денежных средств. В сми одновременно муссируются слухи:

1) о приближении сильной девальвации гривны, погодные условия в Украине не способствуют хорошему урожаю зерновых осенью (дай Бог, чтобы себя прокормить хватило) плюс на зерновом рынке в мире появился новый лидер - Россия (ожидается рекордный урожай теперь у них), которая расширение экспортных операций возвела в ранг государственной политики - после последних неудач с Газпромом (с которым уже избегают работать) и падения цен на нефть России нужен еще один источник валюты. И теперь им станет зерно. Конкурировать с Россией Украине будет очень нелегко.

2) о возможной искусственной ревальвации гривны - правительство временно обескровливает реальную экономику Украины путем накопления рекордных сумм на своих счетах в казначействе. Деньги должны работать, но в правительстве опасаются, что если предварительно не пересажать воров бюджетных денег из прошлого, то будут разворованы и эти деньги с казначейского счета. Поэтому деньги пока не тратятся и не поступают в реальную экономику. А это то, что вызывает рост курса гривни к доллару и другим иностранным валютам.

Поэтому каждый может на свое усмотрение и согласно чуйки либо выгодно продать доллары, либо купить.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:26

Аукціон


Вітаюсь совсіма!
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 312 879 432,06 грн.
Очікувано, при поточній ліквідності, дуже слабкий.

Відсотки топчуться на місті.

А завтра ще Казначейство має віддати 9 779 201 045,75 грн.
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2020-07-08
Гасять ОВДП на суму 8,66 млрд.грн, які були розміщені під ставку 14,3%

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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