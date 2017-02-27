Додано: Вів 07 лип, 2020 16:25

Patrick написав: 15-50:

Харьков 26.94 - 26.97 (утром 26.97 - 27.02 ),

диапазон цен наличного доллара: 26.92..26.94 - 26.97..27.00 (ПОВ, опт).

В большинстве предложений спред 4-5 копеек.



Сумы 26.85 - 27.00 ( 26.90 - 27.05 )

Полтава 26.85 - 26.95 ( 26.97 - 27.03 ) 15-50:Харьков 26.94 - 26.97 (утром),диапазон цен наличного доллара: 26.92..26.94 - 26.97..27.00 (ПОВ, опт).В большинстве предложений спред 4-5 копеек.Сумы 26.85 - 27.00 (Полтава 26.85 - 26.95 (

Заметьте, что такой низкий спред или маржа на валютно-обменных операциях свидетельствует о идеальных условиях для самых умных владельцев денежных средств. В сми одновременно муссируются слухи:1) о приближении сильной девальвации гривны, погодные условия в Украине не способствуют хорошему урожаю зерновых осенью (дай Бог, чтобы себя прокормить хватило) плюс на зерновом рынке в мире появился новый лидер - Россия (ожидается рекордный урожай теперь у них), которая расширение экспортных операций возвела в ранг государственной политики - после последних неудач с Газпромом (с которым уже избегают работать) и падения цен на нефть России нужен еще один источник валюты. И теперь им станет зерно. Конкурировать с Россией Украине будет очень нелегко.2) о возможной искусственной ревальвации гривны - правительство временно обескровливает реальную экономику Украины путем накопления рекордных сумм на своих счетах в казначействе. Деньги должны работать, но в правительстве опасаются, что если предварительно не пересажать воров бюджетных денег из прошлого, то будут разворованы и эти деньги с казначейского счета. Поэтому деньги пока не тратятся и не поступают в реальную экономику. А это то, что вызывает рост курса гривни к доллару и другим иностранным валютам.Поэтому каждый может на свое усмотрение и согласно чуйки либо выгодно продать доллары, либо купить.