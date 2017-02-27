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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5852585358545855

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.5 5 202
Прогнозую зростання курсу долара
71%
143
Прогнозую падіння курсу долара
3%
7
Ніяких змін не очікую
26%
52
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:46

евро колбасит к доллару

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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:14

Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.

За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23

  jump написав:Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.
Про це йдеться у прогнозі J.P. Morgan, передає "Інтерфакс-Україна".

Эти онолитеги уже предсказывали в мае падение гривни до 29.5 к концу 2 квартала :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:25

  jump написав:Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.

За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.

Кукуруза на рынке в Запорожье - 10грн-шт.
Абрикос (такой себе) 50грн
Инфляция - 2%. Ага, верим

Тем временем в Ашане греческие персики - 35
Украина - богатая страна!
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