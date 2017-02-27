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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:46
евро колбасит к доллару
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:14
Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.
За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.
"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23
Эти онолитеги уже предсказывали в мае падение гривни до 29.5 к концу 2 квартала
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:25
Кукуруза на рынке в Запорожье - 10грн-шт.
Абрикос (такой себе) 50грн
Инфляция - 2%. Ага, верим
Тем временем в Ашане греческие персики - 35
Украина - богатая страна!
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