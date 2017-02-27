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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5853585458555856>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 203
Прогнозую зростання курсу долара
70%
143
Прогнозую падіння курсу долара
3%
7
Ніяких змін не очікую
26%
53
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 16:46

евро колбасит к доллару

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верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:14

Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.

За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23

  jump написав:Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.
Про це йдеться у прогнозі J.P. Morgan, передає "Інтерфакс-Україна".

Эти онолитеги уже предсказывали в мае падение гривни до 29.5 к концу 2 квартала :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:38

Судя по комментам там, это не Данилишин.
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Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:50

Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"Баланс по безробіттю контрольований - не відбулося істотного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тисяч осіб.

Нові безробітні реєструються, але зростає і кількість тих, хто знайшов роботу", - розповів міністр.

"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала рости", - додав він.

"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

jump написав:Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.


Может министр не в курсе, что огромное количество, все ФОПы целых три месяца не платили ЕСВ вообще, борясь с коронавирусом.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:57

Что-то сегодня Минфин загрустил. На фоне завтрашнего погашения на 6,3 млрд.грн, сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь скромные 0,312 млрд.грн.

Выгребать пришлось все заявки, ставки символически снизились. Примечательно что по коротким не смогли даже 0,5 млрд взять, спрос был всего-лишь 292 млн.грн.

По годовым спрос был вообще смешной 0,005 млрд.
По двхлеткам типа чуть лучше 0,016 млрд.грн.

Конечно остатки на кор.счетах после уплаты дивидендов НАКом и Приватом аномально высокие, но ведь это не надолго.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:59

  jump написав:"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.


Самое время поднять минималку :mrgreen:

И опять же, правильно ли Петрашко трактует факт падения собираемости ЕСВ без роста количества официальных безработных? Какие причины утверждать, что персонал уходит в тень, а не что работодатели урезают зарплаты и рабочие часы? Легко может быть и такое, что люди остаются без работы, но не могут претендовать на выплаты Минсоцполитики, вот и не регистрируются...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:. На фоне завтрашнего погашения на 6,3 млрд.грн, сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь скромные 0,312 млрд.грн.

Выгребать пришлось все заявки, ставки символически снизились. Примечательно что по коротким не смогли даже 0,5 млрд взять, спрос бы

інвесторам премія за ризик у 10% нецікава
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:25

  s0v7a написав:

А завтра ще Казначейство має віддати 9 779 201 045,75 грн.

Гасять ОВДП на суму 8,66 млрд.грн, які були розміщені під ставку 14,3%

ВО

Хай щастить!


што это знчит?
завтра почти 10млрд будет на МБ
как это будет влиять на курс (дополнительный спрос как понимаю 370 млн долл)?
может сейчас быстенько сконвертить он-лайн все гривневые остатки в доллар?
... и завтра спокойно смотреть как будет расти?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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