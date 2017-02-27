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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 лип, 2020 16:46
евро колбасит к доллару
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:14
Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.
За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.
"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:23
Эти онолитеги уже предсказывали в мае падение гривни до 29.5 к концу 2 квартала
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:50
Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому, але падає показник сплати ЄСВ - це свідчить про переміщення частини робочих місць у тіньовий сектор.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр економіки Ігор Петрашко.
"Баланс по безробіттю контрольований - не відбулося істотного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в районі 517 тисяч осіб.
Нові безробітні реєструються, але зростає і кількість тих, хто знайшов роботу", - розповів міністр.
"Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала рости", - додав він.
"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто кадри частково переміщуються в тінь", - підкреслив Петрашко.
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Может министр не в курсе, что огромное количество, все ФОПы целых три месяца не платили ЕСВ вообще, борясь с коронавирусом.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:57
Что-то сегодня Минфин загрустил. На фоне завтрашнего погашения на 6,3 млрд.грн, сегодня в ходе прошедшего аукциона удалось привлечь скромные 0,312 млрд.грн.
Выгребать пришлось все заявки, ставки символически снизились. Примечательно что по коротким не смогли даже 0,5 млрд взять, спрос был всего-лишь 292 млн.грн.
По годовым спрос был вообще смешной 0,005 млрд.
По двхлеткам типа чуть лучше 0,016 млрд.грн.
Конечно остатки на кор.счетах после уплаты дивидендов НАКом и Приватом аномально высокие, но ведь это не надолго.
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 лип, 2020 17:59
Самое время поднять минималку
И опять же, правильно ли Петрашко трактует факт падения собираемости ЕСВ без роста количества официальных безработных? Какие причины утверждать, что персонал уходит в тень, а не что работодатели урезают зарплаты и рабочие часы? Легко может быть и такое, что люди остаются без работы, но не могут претендовать на выплаты Минсоцполитики, вот и не регистрируются...
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
інвесторам премія за ризик у 10% нецікава
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 07 лип, 2020 18:25
што это знчит?
завтра почти 10млрд будет на МБ
как это будет влиять на курс (дополнительный спрос как понимаю 370 млн долл)?
может сейчас быстенько сконвертить он-лайн все гривневые остатки в доллар?
... и завтра спокойно смотреть как будет расти?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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