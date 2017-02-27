Додано: Вів 07 лип, 2020 18:55

Монетарные принципы везде одинаковые. Но у нас, действительно, нет вариантов экспортировать инфляцию, как у США. Поэтому с ней придется жить.Впрочем, всегда это вопрос величины. В чем Шмыгаль прав, так это в том, что при нашей высокой стоимости капитала инфляция 1,7% - непозволительна. Реальная экономика работать не будет. И инвестиционный, и даже оборотный капитал будет каннибализирован финансовым сектором. Инфляция должна быть на 1-2 п.п. выше учетный ставки НБУ, к этой же величине должна стремиться средняя ставка залогового кредитования.Смогут ли у нас не прыгать из одной крайности в другую - вряд лиНо в любом случае продолжение нынешней денежной политики - путь прямиком в пренепреятнейшую вещь, дефляционную ловушку. Так что попытку предотвратить это я приветствуюЯ, Боже упаси,никогда не симпатизировал нынешней власти и при том,что суперпрофессионал Смолий со ставкой в 6% вишенку под торт загнал,мне страшно предполагать,какого персонажа вместо него поставят и не придется ли пересичным ещё и кошек в оплату коммуналки продавать.