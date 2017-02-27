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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5853585458555856

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 203
Прогнозую зростання курсу долара
70%
143
Прогнозую падіння курсу долара
3%
7
Ніяких змін не очікую
26%
53
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:25

Переход от инфляционного к денежному таргетированию. Одобряю. Вопрос только когда - до выборов, после выборов, или медленно, но уверенно с момента смены руководства НБУ...

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ
"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% - это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины"

https://interfax.com.ua/news/economic/673419.html
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:39

  zРадио написав:Переход от инфляционного к денежному таргетированию. Одобряю. Вопрос только когда - до выборов, после выборов, или медленно, но уверенно с момента смены руководства НБУ...

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ
"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% - это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины"

https://interfax.com.ua/news/economic/673419.html


Те. они думают, что Украина может как США отделить управление деньгами от остальной экономики?
Не буду много писать классические истины про то, что спрос на доллар есть во всем мире и доллар "смазывает" производство и торговлю во всём мире, поэтому США могут печатать доллары без особой привязки к экономике США.

И если Шмыгать намекает на то, что якобы для роста экономики нужно больше денег, - то у меня вопрос - при падении экономики они будут деньги сжигать?
Или они не допустят падения, и будут "тушить пожар деньгами"?

Украина - это не США. И гривна - это не доллар. Поэтому то, что соросята выучили за океаном - оно работает за океаном А у папуасов это не так работает :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:49

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Переход от инфляционного к денежному таргетированию. Одобряю. Вопрос только когда - до выборов, после выборов, или медленно, но уверенно с момента смены руководства НБУ...

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ
"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% - это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины"

https://interfax.com.ua/news/economic/673419.html


Те. они думают, что Украина может как США отделить управление деньгами от остальной экономики?
Не буду много писать классические истины про то, что спрос на доллар есть во всем мире и доллар "смазывает" производство и торговлю во всём мире, поэтому США могут печатать доллары без особой привязки к экономике США.

И если Шмыгать намекает на то, что якобы для роста экономики нужно больше денег, - то у меня вопрос - при падении экономики они будут деньги сжигать?
Или они не допустят падения, и будут "тушить пожар деньгами"?

Украина - это не США. И гривна - это не доллар. Поэтому то, что соросята выучили за океаном - оно работает за океаном А у папуасов это не так работает :)


Монетарные принципы везде одинаковые. Но у нас, действительно, нет вариантов экспортировать инфляцию, как у США. Поэтому с ней придется жить.

Впрочем, всегда это вопрос величины. Очень низкая инфляция - это так же плохо, как и очень высокая (двузначная). В чем Шмыгаль прав, так это в том, что при нашей высокой стоимости капитала инфляция 1,7% - непозволительна. Реальная экономика работать не будет. И инвестиционный, и даже оборотный капитал будет каннибализирован финансовым сектором. Инфляция должна быть на 1-2 п.п. выше учетный ставки НБУ, к этой же величине должна стремиться средняя ставка залогового кредитования.

Смогут ли у нас не прыгать из одной крайности в другую - вряд ли :mrgreen: Но в любом случае продолжение нынешней денежной политики - путь прямиком в пренепреятнейшую вещь, дефляционную ловушку. Так что попытку предотвратить это я приветствую
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 лип, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:50

Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 07 лип, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:50

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Переход от инфляционного к денежному таргетированию. Одобряю. Вопрос только когда - до выборов, после выборов, или медленно, но уверенно с момента смены руководства НБУ...

Шмыгаль: Инфляция и курс валют – это предмет дискуссии между Минэкономики, Минфинансов и НБУ
"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% - это, с одной стороны, очень хорошо, это стабильность. Но с другой стороны, это несколько подсушивает и охлаждает экономику. Поэтому предмет инфляции и курс валют – это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины"

https://interfax.com.ua/news/economic/673419.html


Те. они думают, что Украина может как США отделить управление деньгами от остальной экономики?
Не буду много писать классические истины про то, что спрос на доллар есть во всем мире и доллар "смазывает" производство и торговлю во всём мире, поэтому США могут печатать доллары без особой привязки к экономике США.

И если Шмыгать намекает на то, что якобы для роста экономики нужно больше денег, - то у меня вопрос - при падении экономики они будут деньги сжигать?
Или они не допустят падения, и будут "тушить пожар деньгами"?

Украина - это не США. И гривна - это не доллар. Поэтому то, что соросята выучили за океаном - оно работает за океаном А у папуасов это не так работает :)

так там економіка під контролем на 90% а тут половина в тіні, як вони думають цим керувати виходячи із методичок для керованої екоміки і що з цього вийде, хз.

Найраще було би якомога більше лібералізувати економіку з одного боку, і з іншого легалізувати і вивести з тіні, щоб можна було мати достовірні дані, на основі яких можна було би намагатися приймати осмисленні рішення.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:55

Монетарные принципы везде одинаковые. Но у нас, действительно, нет вариантов экспортировать инфляцию, как у США. Поэтому с ней придется жить.

Впрочем, всегда это вопрос величины. В чем Шмыгаль прав, так это в том, что при нашей высокой стоимости капитала инфляция 1,7% - непозволительна. Реальная экономика работать не будет. И инвестиционный, и даже оборотный капитал будет каннибализирован финансовым сектором. Инфляция должна быть на 1-2 п.п. выше учетный ставки НБУ, к этой же величине должна стремиться средняя ставка залогового кредитования.

Смогут ли у нас не прыгать из одной крайности в другую - вряд ли :mrgreen: Но в любом случае продолжение нынешней денежной политики - путь прямиком в пренепреятнейшую вещь, дефляционную ловушку. Так что попытку предотвратить это я приветствую
Я, Боже упаси,никогда не симпатизировал нынешней власти и при том,что суперпрофессионал Смолий со ставкой в 6% вишенку под торт загнал,мне страшно предполагать,какого персонажа вместо него поставят и не придется ли пересичным ещё и кошек в оплату коммуналки продавать.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:00

  goldfinger написав:Я, Боже упаси,никогда не симпатизировал нынешней власти и при том,что суперпрофессионал Смолий со ставкой в 6% вишенку под торт загнал,мне страшно предполагать,какого персонажа вместо него поставят и не придется ли пересичным ещё и кошек в оплату коммуналки продавать.


Думаете, поставят оччередного квартальца? :mrgreen: Я думаю, что чисто от страха ответственности такого не будет
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:01

  zРадио написав:
  goldfinger написав:Я, Боже упаси,никогда не симпатизировал нынешней власти и при том,что суперпрофессионал Смолий со ставкой в 6% вишенку под торт загнал,мне страшно предполагать,какого персонажа вместо него поставят и не придется ли пересичным ещё и кошек в оплату коммуналки продавать.


Думаете, поставят оччередного квартальца? :mrgreen: Я думаю, что чисто от страха ответственности такого не будет

Как говаривал Преображенский от этих швондеров чего угодно можно ожидать.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:07

  matroSkin написав:Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка


Но этот вариант ни разу нигде не озвучивался. Даже Милованова называли, который де-юре не может им быть, даже если захочет. Одно нелюбимое мной издание, которое тут постоянно цитируют определённые персонажи, даже Дубилета придумало. Но Пышного ни разу нигде не видел.
Shustoff
 
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