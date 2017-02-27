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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5855585658575858>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 204
Прогнозую зростання курсу долара
70%
143
Прогнозую падіння курсу долара
3%
7
Ніяких змін не очікую
26%
54
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:23

Зеленський повідомив НАЗК про скоєння правопорушення

Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це ввечері у вівторок, 7 липня, повідомили в Офісі президента.

Як йдеться в повідомленні, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Оскільки вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, то згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.

«Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства», – зазначили в Офісі президента.

Цікавий факт, як на мене :wink: Будете робити висновки , чи як? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:26

  matroSkin написав:Shustoff
и я не видел. сам придумал 8)
гляньте на профайл: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D1%87

политически это может устроить почти всех. а технически будеть рулить новый Чурий. тем более, все KPI поставлены: 30, 5%, 10%. условно.
сиди, рисуй, вежливо улыбайся

Улыбаться-Онистрата))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:38

так обіцяв як тільки порушить так і зразу у відставку.
пацан слово дав, пацан слово забрав...
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:50

  matroSkin написав:Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка


как это повлияет на курс?
он положительный герой, или?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:52

  uaprofi написав:
  matroSkin написав:Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка


как это повлияет на курс?
он положительный герой, или?

з огляду на останні тенденції у світі кандитатура афромеринканки з ЛГБТ спільноти повинна отримати всебічну підтримку
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 19:59

у нас уже были литовцы...
это к тому вдруг Вы не шутите, а инсайдите
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:01

Ще раз, для "фахівців з інфляції"

Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції.
Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите?
В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки.
На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка.
Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні (зменшують створену кимось "вартість", друкуючи "непокриті" папірці). Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 07 лип, 2020 20:13, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:11

  uaprofi написав:
  matroSkin написав:Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка


как это повлияет на курс?
он положительный герой, или?


2. как вам сказать: Єрмак Андрій Борисович Офіс Президента України, керівник ділові зв'язки - Співзасновники ГО "Відчуй"

1. Думаю, так же, как и любой из шорт-листа: цели ясны, задачи поставлены, бумаги не продаются, "рычаги всем известны", пора шото делать
https://interfax.com.ua/news/economic/672903.html
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:13

  centurionus написав:Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції.
Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите?
В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки.
На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка.
Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні. Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.

Чудові показники з інфляції, 1.7% як для ЄС або США чи Японії, але одне але це Україна, і надто швидко і не природнім шляхом її досягнуто, через жахливу монетарної політики НБУ на користь спекулянтів ОВДП.
Наразі, великий ризик, що маховик в НБУ запустять на повну в протилежну сторону, що ще більш погіршить ситуацію.
От досягли низьку інфляцію, то тре триматися вже цієї цілі.
А так що не пан, то має свій план. І метання з одної крайнощі в другу.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:29

flyman
"Інфляція витрат" та "емісійна інфляція" - речі абсолютно різної сутності. Перша - "природній" процес, через посилення конкуренції за ресурси (обмежені) та їх здорожчання при економічному зростанні. Скажімо, умовно 0,5-2% на рік.
"Емісійна інфляція" - ознака нездатності збалансувати бюджет, як правило.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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