Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції.

Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите?

В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки.

На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка.

Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні (зменшують створену кимось "вартість", друкуючи "непокриті" папірці). Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.

