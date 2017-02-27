Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це ввечері у вівторок, 7 липня, повідомили в Офісі президента.
Як йдеться в повідомленні, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.
Оскільки вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, то згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.
«Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства», – зазначили в Офісі президента.
Цікавий факт, як на мене Будете робити висновки , чи як?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції. Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите? В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки. На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка. Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні (зменшують створену кимось "вартість", друкуючи "непокриті" папірці). Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.
Востаннє редагувалось centurionus в Вів 07 лип, 2020 20:13, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції. Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите? В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки. На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка. Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні. Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.
Чудові показники з інфляції, 1.7% як для ЄС або США чи Японії, але одне але це Україна, і надто швидко і не природнім шляхом її досягнуто, через жахливу монетарної політики НБУ на користь спекулянтів ОВДП. Наразі, великий ризик, що маховик в НБУ запустять на повну в протилежну сторону, що ще більш погіршить ситуацію. От досягли низьку інфляцію, то тре триматися вже цієї цілі. А так що не пан, то має свій план. І метання з одної крайнощі в другу.
flyman "Інфляція витрат" та "емісійна інфляція" - речі абсолютно різної сутності. Перша - "природній" процес, через посилення конкуренції за ресурси (обмежені) та їх здорожчання при економічному зростанні. Скажімо, умовно 0,5-2% на рік. "Емісійна інфляція" - ознака нездатності збалансувати бюджет, як правило.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell