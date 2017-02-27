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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5856585758585859>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 205
Прогнозую зростання курсу долара
70%
143
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
26%
54
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 20:41

  centurionus написав:flyman
"Інфляція витрат" та "емісійна інфляція" - речі абсолютно різної сутності. Перша - "природній" процес, через посилення конкуренції за ресурси (обмежені) та їх здорожчання при економічному зростанні. Скажімо, умовно 0,5-2% на рік.
"Емісійна інфляція" - ознака нездатності збалансувати бюджет, як правило.

я так розумію, "Емісійна інфляція" це те, чим "зроблять всіх разом"
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:16

Только у меня напрашивается однозначный вывод из этого?

"Сюрпризів щодо призначення нового керівника не буде. Це пообіцяв Президент на зустрічі з представниками банківської спільноти України", – заявив Шмигаль.
За словами прем'єра, відставка колишнього глави НБУ Якова Смолія вийшла "Кілька емоційної", однак це рішення однієї людини, яке ніяк не вплине на політику Нацбанку. Також глава уряду додав, що правління НБУ залишається на місцях, а політика НБУ буде залишатися незмінною.https://rubryka.com/2020/07/07/syurpryz ... glavy-nbu/
Давид Арахамия не исключил, что Совет правления НБУ могут изменить
https://www.rbc.ua/rus/news/glavu-natsb ... 43001.html
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:17

Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:21

  matroSkin написав:
  uaprofi написав:
  matroSkin написав:Shustoff Судя по комментам там, это не Данилишин.

Пишний. Є така думка


как это повлияет на курс?
он положительный герой, или?


2. как вам сказать: Єрмак Андрій Борисович Офіс Президента України, керівник ділові зв'язки - Співзасновники ГО "Відчуй"

1. Думаю, так же, как и любой из шорт-листа: цели ясны, задачи поставлены, бумаги не продаются, "рычаги всем известны", пора шото делать
https://interfax.com.ua/news/economic/672903.html


меня в плане "положительный герой" интересует следующее как та или иная кандидатура (назначение) будет встреченно "банковским сообществом"?

как понимаю Смолий для этого сообщества скорей "положительный герой" - поэтому после отставки - была неопределённость и курс немного пошёл на север.

так и назначение:
как понимаю Данилишин не совсем "положительный" - поэтому опять на север,
а если Пышный - это будет на север или в момент назначения всё таки на юг?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:26

  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...


например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:33

  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

Рецептів тут може бути ціла кулінарна книга :wink:
1) Найпростіший. Ставку 5-6% обізвати "плаваючою" та прив'язати до індексу інфляції.
2) З родзинкою. Точніше, комісіями, страховками та іншими додатковими платежами.
3) Комбіновані варіанти.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:35

  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 21:45

  Игорь написав:
  Moneta написав:Я постил инсайды - они сбылись. А где оффшорщик Игорь, который спорил со мной на 100 грн? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я не отказываюсь. Если Смолий всё - с меня 100 грн. Но сдается мне рано Вы шампанское открыли.
Я не знаю что там происходит, но судя по кол-ву писателей раздувающих это заявление - оно не пройдет.

До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:08

Наступні розрахунки за ОВДП


Вітаюсь совсіма!

Знову для бумаги UA4000171094 вкралась помилка в розміщенні аж в 2013 році.
Поки ще не зовсім зрозуміло куди поділись 2346032 бумаг розміщених в 2013 році.

Ввели кориктировку до кількості, яку визначає МінФін на зараз
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu :idea:

По факту маємо таке:

завтра ще Казначейство має віддати 7 265 427 757,75 грн.
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2020-07-08
Гасять ОВДП на суму 6,314456 млрд.грн, які були розміщені під ставку 14,3%

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:15

  Striker написав:Что-то мне кажется, что сейчас подымут панику, а к середине июля пойдёт откат обратно до 26.7-26.8.

Вам правильно казалося... І середини липня не потрібно було чекати!
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