centurionus написав:flyman "Інфляція витрат" та "емісійна інфляція" - речі абсолютно різної сутності. Перша - "природній" процес, через посилення конкуренції за ресурси (обмежені) та їх здорожчання при економічному зростанні. Скажімо, умовно 0,5-2% на рік. "Емісійна інфляція" - ознака нездатності збалансувати бюджет, як правило.
я так розумію, "Емісійна інфляція" це те, чим "зроблять всіх разом"
"Сюрпризів щодо призначення нового керівника не буде. Це пообіцяв Президент на зустрічі з представниками банківської спільноти України", – заявив Шмигаль. За словами прем'єра, відставка колишнього глави НБУ Якова Смолія вийшла "Кілька емоційної", однак це рішення однієї людини, яке ніяк не вплине на політику Нацбанку. Також глава уряду додав, що правління НБУ залишається на місцях, а політика НБУ буде залишатися незмінною.https://rubryka.com/2020/07/07/syurpryz ... glavy-nbu/ Давид Арахамия не исключил, что Совет правления НБУ могут изменить https://www.rbc.ua/rus/news/glavu-natsb ... 43001.html
Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
Рецептів тут може бути ціла кулінарна книга 1) Найпростіший. Ставку 5-6% обізвати "плаваючою" та прив'язати до індексу інфляції. 2) З родзинкою. Точніше, комісіями, страховками та іншими додатковими платежами. 3) Комбіновані варіанти.
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%? девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.