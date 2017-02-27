Додано: Вів 07 лип, 2020 22:39

Зарисовка "Жадность депозитчика", или по-простому о сложном - денежной механике, инфляции и обменном курсе (навеяно).Конец 2015-го, девальвация позади, адепт не только самой красивой, но и самой стабильной у входа в банк. Ставка депозита 15% годовых. Норм, че - положил 1000 грн с прицелом забрать 1150 грн через год. Год прошел, курс доллара плюс-минус тот же, ставка плюс-минус та же. Норм, че - положил 1150 грн с прицелом забрать 1322,5 грн. Еще год прошел - почему бы не положить самую стабильную еще на год, еще, еще... Прошло 5 лет, наглядно на графике:Прирост "багатства" жадины в гривне - 96%, в долларе - 85%. Хм... not bad. Но что не так? Для жадины все так, о чем вы? Не, в принципе, что не так? А есть что? Возможно... продукт прирос только на 2% (!!!). Т.е. какой-то лох-заемщик, наработавший жадине на 100% суммы займа и 96% прибыли с капитала, сделал это объемом 102% продукта. Хм... not clear. Как??? Наверно, поднял ценник на 94% (привет, инфляция)? Но нет же, инфляция is not good, она делает жадину беднее, это прямо зрада какая-то, фу-фу-фу - сиди себе, производитель продукта, без индексации ценника, чтобы не уменьшать покупательную способность жадниных кошельков. Н кредит оплачивать не забывай, а то сделаем тебе атата!И вот сидит производитель (он же лох-заемщик) без индексации, платит отрицательную финансовую маржу жадине из старых накоплений и думает - а не пошло бы оно все знаете куда?! Не хочу быть на темной стороне лохов, хочу на светлую сторону жадин... и отправляет оборотные средства, барабанная дробь, на депозит...Эпилог "Об инфляции" (да и девальвации тоже - чего уж там):- Ты хочешь в туалет?- Нет, не хочу - мне туда надо! (с)PS: а кому не надо, сами догадаетесь, в чем рано, или поздно окажутся штаны...