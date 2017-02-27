Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!
Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое. Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить. Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах
Зелена книга рецептів... З якого дива нерухомість падала б в гривні. І хто на/під таку нерухомість дав би кредит? Врешті, таку нерухомість слід було б віддати банкові і забути? З яких див "падіння" могло б бути планомірним? Чи це про нерухомість на лінії зіткнення та якийсь військовий план?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
Рецептів тут може бути ціла кулінарна книга 1) Найпростіший. Ставку 5-6% обізвати "плаваючою" та прив'язати до індексу інфляції. 2) З родзинкою. Точніше, комісіями, страховками та іншими додатковими платежами. 3) Комбіновані варіанти.
Хіба що так Можна ще перший внесок зробити на рівні 90%.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!
Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое. Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить. Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли
Кто на него давил, когда он путена поздравлял с "днем россии"? Или когда он скрывал войну, и придумал какой-то термин "АТО"? А вместо "оккупации" - пытался навязать какой-то "эффективный контроль"?
Зарисовка "Жадность депозитчика", или по-простому о сложном - денежной механике, инфляции и обменном курсе (навеяно centurionus).
Конец 2015-го, девальвация позади, адепт не только самой красивой, но и самой стабильной у входа в банк. Ставка депозита 15% годовых. Норм, че - положил 1000 грн с прицелом забрать 1150 грн через год. Год прошел, курс доллара плюс-минус тот же, ставка плюс-минус та же. Норм, че - положил 1150 грн с прицелом забрать 1322,5 грн. Еще год прошел - почему бы не положить самую стабильную еще на год, еще, еще... Прошло 5 лет, наглядно на графике:
Прирост "багатства" жадины в гривне - 96%, в долларе - 85%. Хм... not bad. Но что не так? Для жадины все так, о чем вы? Не, в принципе, что не так? А есть что? Возможно... продукт прирос только на 2% (!!!). Т.е. какой-то лох-заемщик, наработавший жадине на 100% суммы займа и 96% прибыли с капитала, сделал это объемом 102% продукта. Хм... not clear. Как??? Наверно, поднял ценник на 94% (привет, инфляция)? Но нет же, инфляция is not good, она делает жадину беднее, это прямо зрада какая-то, фу-фу-фу - сиди себе, производитель продукта, без индексации ценника, чтобы не уменьшать покупательную способность жадниных кошельков. Н кредит оплачивать не забывай, а то сделаем тебе атата!
И вот сидит производитель (он же лох-заемщик) без индексации, платит отрицательную финансовую маржу жадине из старых накоплений и думает - а не пошло бы оно все знаете куда?! Не хочу быть на темной стороне лохов, хочу на светлую сторону жадин... и отправляет оборотные средства, барабанная дробь, на депозит...
Эпилог "Об инфляции" (да и девальвации тоже - чего уж там): - Ты хочешь в туалет? - Нет, не хочу - мне туда надо! (с)
PS: а кому не надо, сами догадаетесь, в чем рано, или поздно окажутся штаны...
Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!
Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое. Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить. Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли
Кто на него давил, когда он путена поздравлял с "днем россии"? Или когда он скрывал войну, и придумал какой-то термин "АТО"? А вместо "оккупации" - пытался навязать какой-то "эффективный контроль"?
Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике. Если шо, я за Смолия говорил
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 07 лип, 2020 23:17, всього редагувалось 2 разів.
Как минимум новый день завтра начнется. А по-вашему что именно начнется ? Потому что высказывание выше можно трактовать как угодно и завтра выйти красавчиком. Восхождение в горы с полным рюкзаком начнется или спуск в теплые долины ?
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell