Додано: Вів 07 лип, 2020 22:32

uaprofi написав: centurionus написав: Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).

Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт... Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах

Зелена книга рецептів...

З якого дива нерухомість падала б в гривні. І хто на/під таку нерухомість дав би кредит? Врешті, таку нерухомість слід було б віддати банкові і забути?

З яких див "падіння" могло б бути план омірним? Чи це про нерухомість на лінії зіткнення та якийсь військовий план? Зелена книга рецептів...З якого дива нерухомість падала б в гривні. І хто на/під таку нерухомість дав би кредит? Врешті, таку нерухомість слід було б віддати банкові і забути?З яких див "падіння" могло б бутиомірним? Чи це про нерухомість на лінії зіткнення та якийсь військовий план?

