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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5857585858595860>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 207
Прогнозую зростання курсу долара
70%
144
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
55
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:17

  Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!

Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое.
Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею :) Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить.
Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:32

  uaprofi написав:
  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

например: при планомерном падении цен на недвигу на 11% в год в гривнах

Зелена книга рецептів...
З якого дива нерухомість падала б в гривні. І хто на/під таку нерухомість дав би кредит? Врешті, таку нерухомість слід було б віддати банкові і забути?
З яких див "падіння" могло б бути планомірним? Чи це про нерухомість на лінії зіткнення та якийсь військовий план?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:36

  fler написав:
  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

Рецептів тут може бути ціла кулінарна книга :wink:
1) Найпростіший. Ставку 5-6% обізвати "плаваючою" та прив'язати до індексу інфляції.
2) З родзинкою. Точніше, комісіями, страховками та іншими додатковими платежами.
3) Комбіновані варіанти.

Хіба що так :lol:
Можна ще перший внесок зробити на рівні 90%.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:37

  Игорь написав:
  Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!

Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое.
Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею :) Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить.
Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли

Кто на него давил, когда он путена поздравлял с "днем россии"?
Или когда он скрывал войну, и придумал какой-то термин "АТО"?
А вместо "оккупации" - пытался навязать какой-то "эффективный контроль"?
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:39

Зарисовка "Жадность депозитчика", или по-простому о сложном - денежной механике, инфляции и обменном курсе (навеяно centurionus).

Конец 2015-го, девальвация позади, адепт не только самой красивой, но и самой стабильной у входа в банк. Ставка депозита 15% годовых. Норм, че - положил 1000 грн с прицелом забрать 1150 грн через год. Год прошел, курс доллара плюс-минус тот же, ставка плюс-минус та же. Норм, че - положил 1150 грн с прицелом забрать 1322,5 грн. Еще год прошел - почему бы не положить самую стабильную еще на год, еще, еще... Прошло 5 лет, наглядно на графике:

Зображення

Прирост "багатства" жадины в гривне - 96%, в долларе - 85%. Хм... not bad. Но что не так? Для жадины все так, о чем вы? Не, в принципе, что не так? А есть что? Возможно... продукт прирос только на 2% (!!!). Т.е. какой-то лох-заемщик, наработавший жадине на 100% суммы займа и 96% прибыли с капитала, сделал это объемом 102% продукта. Хм... not clear. Как??? Наверно, поднял ценник на 94% (привет, инфляция)? Но нет же, инфляция is not good, она делает жадину беднее, это прямо зрада какая-то, фу-фу-фу - сиди себе, производитель продукта, без индексации ценника, чтобы не уменьшать покупательную способность жадниных кошельков. Н кредит оплачивать не забывай, а то сделаем тебе атата!

И вот сидит производитель (он же лох-заемщик) без индексации, платит отрицательную финансовую маржу жадине из старых накоплений и думает - а не пошло бы оно все знаете куда?! Не хочу быть на темной стороне лохов, хочу на светлую сторону жадин... и отправляет оборотные средства, барабанная дробь, на депозит...

Эпилог "Об инфляции" (да и девальвации тоже - чего уж там):
- Ты хочешь в туалет?
- Нет, не хочу - мне туда надо! (с)

PS: а кому не надо, сами догадаетесь, в чем рано, или поздно окажутся штаны...
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:41

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь написав:
  Qwerty написав:До цього моменту ви були більш передбачливі... В нашій країні бути в чомусь впевненими не можна! Може статися, що завгодно!

Да, мне это казалось нелогичным. Понравилось высказывание Порошенко, о том что в доме теперь остались пьяные подростки со спичками. Только не приписывайте меня к его лагерю (для меня каждый президент хороший) просто сравнение красивое.
Первый раз в жизни слушал Раду, наверное старею :) Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить.
Короче, по-моему ушел красиво. Хотя конечно же его ушли

Кто на него давил, когда он путена поздравлял с "днем россии"?
Или когда он скрывал войну, и придумал какой-то термин "АТО"?
А вместо "оккупации" - пытался навязать какой-то "эффективный контроль"?

Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике.
Если шо, я за Смолия говорил
Востаннє редагувалось Игорь в Вів 07 лип, 2020 23:17, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:45

НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50

  сірий написав:НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.

Как минимум новый день завтра начнется. А по-вашему что именно начнется ? Потому что высказывание выше можно трактовать как угодно и завтра выйти красавчиком. Восхождение в горы с полным рюкзаком начнется или спуск в теплые долины ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:50

  flyman написав:
  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?

Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...

Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:55

  сірий написав:НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.

что?
делать онлайн обмен в валюту? сейчас?

З.Ы.
... почемуто никто не даёт прогнозы на завтра
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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