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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5857585858595860

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 207
Прогнозую зростання курсу долара
70%
144
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
55
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь написав:Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике.
Если шо, я за Смолия говорил


Красиво уйти, это как спецназ - молча пришел, молча ушел.
А то начиная с Януковича уже целый мартиролог из десятков фамилий, которые уходят с криками про политическое давление. Предпоследний был Гончарук.
Все высшие должности - это и есть большая политика.
Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:57

  Игорь написав:Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике.
Если шо, я за Смолия говорил

Может я наоборот какого-то тонкого политического контекста не понял, и воспринял всё буквально :)

Ладно, проехали :)
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:03

Та то Ірка Верещук))))
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.

Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує.
Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:04

Судя по комментам там, это не Данилишин.
Пишний. Є така думка


меня в плане "положительный герой" интересует следующее как та или иная кандидатура (назначение) будет встреченно "банковским сообществом"?
как понимаю Смолий для этого сообщества скорей "положительный герой" - поэтому после отставки - была неопределённость и курс немного пошёл на север.

так и назначение: как понимаю Данилишин не совсем "положительный" - поэтому опять на север, а если Пышный - это будет на север или в момент назначения всё таки на юг?


Я не настоящий сварщик(с.-) Мнение диванного аналитика, а не инсайд.
Наск. понимаю, скорее положительный (лучше, чем глава набсвета).
Не вижу, почему не вверх (несмотря на фамилию), даже если в чт. на мб будет на 2 лишних ярда из овгз меньше, чем думали.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 07 лип, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:04

Интервью бывшего Главы Нацбанка Стельмаха (1999-2002 и второй раз 2004-2010)

- Смолий не дружил с экономикой
- национализация Приватбанка была абсолютно не нужна, это было чисто политическое решение
- думаю, Конституционный суд отменит антибанковский закон
- о Гонтаревой - это был слон в посудной лавке
- новым Главой НБУ должен стать не узкопрофильный банкир, а человек с широкими знаниями в экономике
- об инфляции и ОГВЗ
- рекомендовал бы на должность Главы НБУ Пинзенника, Митюкова, академика Гееца, Гайдука, Данилишина

https://www.youtube.com/watch?v=GAMc81oo0uM
Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 лип, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:12

  centurionus написав:
  flyman написав:
  centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин).
Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...

а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?

Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...

Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".

а хто порівнює тепле з м"ягким?
Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз.
"Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два.
Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:42

  Квесторе_поверніться написав:
  freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.

Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує.
Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.


Судя по тому как сейчас судорожно проводиться кастинг на должность Главы Нацбанка, отставка по крайней мере в ближайшее время не планировалась, по крайней мере к отставке оказались не готовы.
А что там на самом деле произошло, может когда-то и узнаем. По крайней мере Смолий производил впечатление очень уравновешенного человека, и критиковали его давно, а не только в июне месяце, а кто-то его и хвалил, например, МВФ, некоторые фракции, даже часть Слуг были им довольны.
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