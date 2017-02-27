Игорь написав:Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике. Если шо, я за Смолия говорил
Красиво уйти, это как спецназ - молча пришел, молча ушел. А то начиная с Януковича уже целый мартиролог из десятков фамилий, которые уходят с криками про политическое давление. Предпоследний был Гончарук. Все высшие должности - это и есть большая политика. Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує. Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.
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Судя по комментам там, это не Данилишин. Пишний. Є така думка
меня в плане "положительный герой" интересует следующее как та или иная кандидатура (назначение) будет встреченно "банковским сообществом"? как понимаю Смолий для этого сообщества скорей "положительный герой" - поэтому после отставки - была неопределённость и курс немного пошёл на север.
так и назначение: как понимаю Данилишин не совсем "положительный" - поэтому опять на север, а если Пышный - это будет на север или в момент назначения всё таки на юг?
Я не настоящий сварщик(с.-) Мнение диванного аналитика, а не инсайд. Наск. понимаю, скорее положительный (лучше, чем глава набсвета). Не вижу, почему не вверх (несмотря на фамилию), даже если в чт. на мб будет на 2 лишних ярда из овгз меньше, чем думали.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 07 лип, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Интервью бывшего Главы Нацбанка Стельмаха (1999-2002 и второй раз 2004-2010)
- Смолий не дружил с экономикой - национализация Приватбанка была абсолютно не нужна, это было чисто политическое решение - думаю, Конституционный суд отменит антибанковский закон - о Гонтаревой - это был слон в посудной лавке - новым Главой НБУ должен стать не узкопрофильный банкир, а человек с широкими знаниями в экономике - об инфляции и ОГВЗ - рекомендовал бы на должность Главы НБУ Пинзенника, Митюкова, академика Гееца, Гайдука, Данилишина
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
а хто порівнює тепле з м"ягким? Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз. "Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два. Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.
freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує. Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.
Судя по тому как сейчас судорожно проводиться кастинг на должность Главы Нацбанка, отставка по крайней мере в ближайшее время не планировалась, по крайней мере к отставке оказались не готовы. А что там на самом деле произошло, может когда-то и узнаем. По крайней мере Смолий производил впечатление очень уравновешенного человека, и критиковали его давно, а не только в июне месяце, а кто-то его и хвалил, например, МВФ, некоторые фракции, даже часть Слуг были им довольны.