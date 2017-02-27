Игорь написав:Вы настолько политизированный, что даже не поняли, о чем речь. Здесь же ветка о экономике, а не о политике. Если шо, я за Смолия говорил
Красиво уйти, это как спецназ - молча пришел, молча ушел. А то начиная с Януковича уже целый мартиролог из десятков фамилий, которые уходят с криками про политическое давление. Предпоследний был Гончарук. Все высшие должности - это и есть большая политика. Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує. Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.
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Судя по комментам там, это не Данилишин. Пишний. Є така думка
меня в плане "положительный герой" интересует следующее как та или иная кандидатура (назначение) будет встреченно "банковским сообществом"? как понимаю Смолий для этого сообщества скорей "положительный герой" - поэтому после отставки - была неопределённость и курс немного пошёл на север.
так и назначение: как понимаю Данилишин не совсем "положительный" - поэтому опять на север, а если Пышный - это будет на север или в момент назначения всё таки на юг?
Я не настоящий сварщик(с.-) Мнение диванного аналитика, а не инсайд. Наск. понимаю, скорее положительный (лучше, чем глава набсвета). Не вижу, почему не вверх (несмотря на фамилию), даже если в чт. на мб будет на 2 лишних ярда из овгз меньше, чем думали.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 07 лип, 2020 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Интервью бывшего Главы Нацбанка Стельмаха (1999-2002 и второй раз 2004-2010)
- Смолий не дружил с экономикой - национализация Приватбанка была абсолютно не нужна, это было чисто политическое решение - думаю, Конституционный суд отменит антибанковский закон - о Гонтаревой - это был слон в посудной лавке - новым Главой НБУ должен стать не узкопрофильный банкир, а человек с широкими знаниями в экономике - об инфляции и ОГВЗ - рекомендовал бы на должность Главы НБУ Пинзенника, Митюкова, академика Гееца, Гайдука, Данилишина
centurionus написав:Знавці, прошу роз'яснити загалу, як в снах-примарах зелених "икономістів" може співіснувати іпотека в 5-6% річних (=занесли бабло забудовники) та девальвація від 10% (=купив гуртом "икономістів" рудий татарин). Мабуть, є якийсь "грибний" рецепт...
а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
а хто порівнює тепле з м"ягким? Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз. "Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два. Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.
freeze написав:Для ОП отставка Смолия стала неожиданностью, мог бы еще поработать, если бы сильно хотел.
Яків в інтервю Українській правді Вас заперечує. Але деякі моменти особливо інтимні між ним і Зе замовчує.
Судя по тому как сейчас судорожно проводиться кастинг на должность Главы Нацбанка, отставка по крайней мере в ближайшее время не планировалась, по крайней мере к отставке оказались не готовы. А что там на самом деле произошло, может когда-то и узнаем. По крайней мере Смолий производил впечатление очень уравновешенного человека, и критиковали его давно, а не только в июне месяце, а кто-то его и хвалил, например, МВФ, некоторые фракции, даже часть Слуг были им довольны.
flyman написав:а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
а хто порівнює тепле з м"ягким? Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз. "Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два. Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.
1. Того, що не враховано, багато. Включно з прогнозом погоди. 2. "Відверта маніпуляція" - це про що? 26,8 та "бажані" 30? Наче 1,12. Чи про "щорічно"? Виходимо із зе-послідовності на найближчі роки. Поставте меншу, оптимістичну, цифру, "6", наприклад. Що це змінить по суті? Ніц. 3. Що змінить "врахування інфляції" долара тощо? Ви комусь (фіз. особі) позичите свої власні гривні на таких умовах? Питання риторичне, звичайно. Навіть на депо в надійний банк мало хто принесе гривню під 5% річних на 6-12 місяців, гадаю. P.S. Не бачу черг з банкірів, які жадають дати іпотеку пересічним під 5-6% в гривні. Комусь з дописувачів вже телефонували з пропозицією? Мабуть, щось пішло-таки не так...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell