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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5858585958605861

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 207
Прогнозую зростання курсу долара
70%
144
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
55
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 00:31

  flyman написав:
  centurionus написав:
  flyman написав:а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?

Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...

Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".

а хто порівнює тепле з м"ягким?
Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз.
"Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два.
Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.

1. Того, що не враховано, багато. Включно з прогнозом погоди.
2. "Відверта маніпуляція" - це про що? 26,8 та "бажані" 30? Наче 1,12. Чи про "щорічно"? Виходимо із зе-послідовності на найближчі роки. Поставте меншу, оптимістичну, цифру, "6", наприклад. Що це змінить по суті? Ніц.
3. Що змінить "врахування інфляції" долара тощо? Ви комусь (фіз. особі) позичите свої власні гривні на таких умовах? Питання риторичне, звичайно. Навіть на депо в надійний банк мало хто принесе гривню під 5% річних на 6-12 місяців, гадаю.
P.S. Не бачу черг з банкірів, які жадають дати іпотеку пересічним під 5-6% в гривні. Комусь з дописувачів вже телефонували з пропозицією? Мабуть, щось пішло-таки не так...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 07:19

  Василь-Рівне написав:Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це ввечері у вівторок, 7 липня, повідомили в Офісі президента.

Як йдеться в повідомленні, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Оскільки вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, то згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.

«Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства», – зазначили в Офісі президента.

Цікавий факт, як на мене :wink: Будете робити висновки , чи як? :wink:

Пиар,шоу для бедных.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 07:35

  centurionus написав:Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції.
Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите?
В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки.
На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка.
Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні (зменшують створену кимось "вартість", друкуючи "непокриті" папірці). Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.

Есть,так называемая хорошая инфляция,как следствие роста экономики и доходов домохозяйств.На растущем спросе предложение понемногу повышает цены, получает больше,от этого тоже увеличивается рост ВВП.В зависимости от страны при цикле роста инфляция 1-5% не есть нечто ужасное,это следствие.От хорошей жизни.И разные Центробанки смотрят на нее по-разному,где-то контролируют и ограничивают,а где-то дают рынку больше свободы,преследуя цель сохранения роста ВВП и благоприятной ситуации на рынке труда и т.п.
goldfinger
 
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