flyman написав: centurionus написав: flyman написав: а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%? а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?

Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).

девальвація та іпотека це досить такі різні речі...

Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний". Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".

а хто порівнює тепле з м"ягким?

Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз.

"Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція . Це два.

Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три. а хто порівнює тепле з м"ягким?Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз."Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" -. Це два.Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.

1. Того, що не враховано, багато. Включно з прогнозом погоди.

2. "Відверта маніпуляція" - це про що? 26,8 та "бажані" 30? Наче 1,12. Чи про "щорічно"? Виходимо із зе-послідовності на найближчі роки. Поставте меншу, оптимістичну, цифру, "6", наприклад. Що це змінить по суті? Ніц.

3. Що змінить "врахування інфляції" долара тощо? Ви комусь (фіз. особі) позичите свої власні гривні на таких умовах? Питання риторичне, звичайно. Навіть на депо в надійний банк мало хто принесе гривню під 5% річних на 6-12 місяців, гадаю.

P.S. Не бачу черг з банкірів, які жадають дати іпотеку пересічним під 5-6% в гривні. Комусь з дописувачів вже телефонували з пропозицією? Мабуть, щось пішло-таки не так... 1. Того, що не враховано, багато. Включно з прогнозом погоди.2. "Відверта маніпуляція" - це про що? 26,8 та "бажані" 30? Наче 1,12. Чи про "щорічно"? Виходимо із зе-послідовності на найближчі роки. Поставте меншу, оптимістичну, цифру, "6", наприклад. Що це змінить по суті? Ніц.3. Що змінить "врахування інфляції" долара тощо? Ви комусь (фіз. особі) позичите свої власні гривні на таких умовах? Питання риторичне, звичайно. Навіть на депо в надійний банк мало хто принесе гривню під 5% річних на 6-12 місяців, гадаю.P.S. Не бачу черг з банкірів, які жадають дати іпотеку пересічним під 5-6% в гривні. Комусь з дописувачів вже телефонували з пропозицією? Мабуть, щось пішло-таки не так...

