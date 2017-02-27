flyman написав:а як може бути ревальвація 20% при інфляції 6%?
Легко (монополісти спричинять і не таку інфляцію).
девальвація та іпотека це досить такі різні речі...
Пов'язані, в даному контексті (скажімо так, для простоти). Хто в здоровому глузді дасть комусь гривню (не "державну", звичайно) під 5-6% річних, якщо вона втрачає до долара 12% щорічно? Доцільніше вкластися в "нікому непотрібний".
а хто порівнює тепле з м"ягким? Нє, ну якщо вести всім бюджети в доларах, а ціни для красоти вивішувати в гривнях то змісту нема. Це раз. "Якщо вона втрачає до долара 12% щорічно" - відверта маніпуляція. Це два. Не врахована інфляція та опортуніті кост в доларах та гривнях. Це три.
1. Того, що не враховано, багато. Включно з прогнозом погоди. 2. "Відверта маніпуляція" - це про що? 26,8 та "бажані" 30? Наче 1,12. Чи про "щорічно"? Виходимо із зе-послідовності на найближчі роки. Поставте меншу, оптимістичну, цифру, "6", наприклад. Що це змінить по суті? Ніц. 3. Що змінить "врахування інфляції" долара тощо? Ви комусь (фіз. особі) позичите свої власні гривні на таких умовах? Питання риторичне, звичайно. Навіть на депо в надійний банк мало хто принесе гривню під 5% річних на 6-12 місяців, гадаю. P.S. Не бачу черг з банкірів, які жадають дати іпотеку пересічним під 5-6% в гривні. Комусь з дописувачів вже телефонували з пропозицією? Мабуть, щось пішло-таки не так...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Василь-Рівне написав:Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Про це ввечері у вівторок, 7 липня, повідомили в Офісі президента.
Як йдеться в повідомленні, у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.
Оскільки вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів, то згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.
«Володимир Зеленський наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства», – зазначили в Офісі президента.
Цікавий факт, як на мене Будете робити висновки , чи як?
centurionus написав:Остогидло читати нісенітниці про примарну "користь" інфляції. Відкрийте підручник: терміном "інфляція" позначають два процеси. Про який з них пишите? В нормальній економіці (і це - не про тутешній "бантустан") знецінення валюти [начебто] стимулює споживання (що мало б стимулювати виробництво (теоретично), "вбиваючи" "накопичення"). Що знецінення гривні простимулює тут? Споживання чого? Яких товарів, в який спосіб? Хіба що простимулює доларізацію економіки та збільшення прибутків рудого татарина, "иксперди" якого періодично озвучують його забаганки. На гілці вже давали посилання на аналітику: в цій країні немає кореляції між темпами зростання та "знеціненням" гривні. Крапка. Взагалі кажучи, "емісійна" інфляція - податок на тримачів гривні (зменшують створену кимось "вартість", друкуючи "непокриті" папірці). Дивно, як можна радіти тим особам, кого обкладають черговим податком, вішаючи локшину на вуха.
Есть,так называемая хорошая инфляция,как следствие роста экономики и доходов домохозяйств.На растущем спросе предложение понемногу повышает цены, получает больше,от этого тоже увеличивается рост ВВП.В зависимости от страны при цикле роста инфляция 1-5% не есть нечто ужасное,это следствие.От хорошей жизни.И разные Центробанки смотрят на нее по-разному,где-то контролируют и ограничивают,а где-то дают рынку больше свободы,преследуя цель сохранения роста ВВП и благоприятной ситуации на рынке труда и т.п.
Доброе утро. Вчера вспоминали Михаила Кухара, он говорит что новым главой НБУ может стать Сергей Круглик.
Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
"Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.
"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".
"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар.
Сергей Круглик работал на различных должностях в НБУ и МИДе с 1993 по 2016 год. В 2000 году был Представителем Украины в Парижском клубе кредиторов во время реструктуризации украинского внешнего долга. Более 10 лет возглавлял международный департамент и департамент международных банковских связей НБУ.
В течение 25 лет как представитель от Украины принимал участие в самом большом количестве ежегодных саммитов центральных банкиров, организовываемых МВФ и Мировым банком. Обладает большими личными связями в международной банковской среде.
"Ситуация с консультациями с МВФ и Мировым банком по поводу кандидата на Главу НБУ сейчас довольно напряженная. И мне видится, что Офис Президента будет однозначно выбирать ту кандидатуру, которая не станет причиной "срыва программы". А такой риск сейчас реально существует. Круглик обладает безупречной репутаций в международных финансовых организациях, я бы даже сказал лучшей чем у кого-либо из украинских банкиров, с одной стороны, после 15 лет работы в Нацбанке ушел из него в результате личного конфликта с Гонтаревой и Рашкованом. Поэтому, на мой взгляд, - он идеальный кандидат", - подытожил Кухар.
Команда Національного банку звернулась до українського суспільства і поскаржилась на політичний тиск з боку окремих народних депутатів
Про це йдеться у заяві НБУ, опублікованій на сторінці у Facebook.
Працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій — від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів — звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою:
"Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у ВР захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують нашу роботу".
В НБУ заявили, що мета таких нардепів — припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.
Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
jump написав:Команда Національного банку звернулась до українського суспільства і поскаржилась на політичний тиск з боку окремих народних депутатів
Про це йдеться у заяві НБУ, опублікованій на сторінці у Facebook.
Працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій — від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів — звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою:
"Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у ВР захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують нашу роботу".
В НБУ заявили, що мета таких нардепів — припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.
Patrick написав:Доброе утро. Вчера вспоминали Михаила Кухара, он говорит что новым главой НБУ может стать Сергей Круглик.
Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
"Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.
"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".
"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар.
Сергей Круглик работал на различных должностях в НБУ и МИДе с 1993 по 2016 год. В 2000 году был Представителем Украины в Парижском клубе кредиторов во время реструктуризации украинского внешнего долга. Более 10 лет возглавлял международный департамент и департамент международных банковских связей НБУ.
В течение 25 лет как представитель от Украины принимал участие в самом большом количестве ежегодных саммитов центральных банкиров, организовываемых МВФ и Мировым банком. Обладает большими личными связями в международной банковской среде.
"Ситуация с консультациями с МВФ и Мировым банком по поводу кандидата на Главу НБУ сейчас довольно напряженная. И мне видится, что Офис Президента будет однозначно выбирать ту кандидатуру, которая не станет причиной "срыва программы". А такой риск сейчас реально существует. Круглик обладает безупречной репутаций в международных финансовых организациях, я бы даже сказал лучшей чем у кого-либо из украинских банкиров, с одной стороны, после 15 лет работы в Нацбанке ушел из него в результате личного конфликта с Гонтаревой и Рашкованом. Поэтому, на мой взгляд, - он идеальный кандидат", - подытожил Кухар.