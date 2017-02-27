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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5859586058615862

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 207
Прогнозую зростання курсу долара
70%
144
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
55
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:00

  Мизантрóп написав:Салам.Скользкий тип,работали в Париже.

Салам. Не работал, не знаю.
Patrick
 
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  #<1 ... 5859586058615862
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