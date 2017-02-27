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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5859586058615862

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 207
Прогнозую зростання курсу долара
70%
144
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
55
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:42

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 26.95 - 26.98, по ощущениям курс наличного доллара немного подрастает.
Диапазон цен: 26.93..26.95 - 26.98..27.00 (ПОВ, опт)

Сумы 26.90 - 27.00
Полтава 26.87 - 26.95..26.98

Вчера утром: Харьков 26.97 - 27.02, Сумы 26.90 - 27.05, Полтава 26.97 - 27.03
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,9900 +0,0810 +0,30%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:15

  Yuri_T написав:
  сірий написав:НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.

побольше капса.
чтобы всем прочлось.

а у этого персонажа капс залип навечно, полистайте историю сообщений.
Я уж не раз просил отремонтировать клаву - ему пофиг.
juristkostya
 
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