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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:42
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.95 - 26.98, по ощущениям курс наличного доллара немного подрастает.
Диапазон цен: 26.93..26.95 - 26.98..27.00 (ПОВ, опт)
Сумы 26.90 - 27.00
Полтава 26.87 - 26.95..26.98
Вчера утром: Харьков 26.97 - 27.02, Сумы 26.90 - 27.05, Полтава 26.97 - 27.03
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07
26,9900 +0,0810 +0,30%
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:15
Yuri_T написав: сірий написав:
НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
побольше капса.
чтобы всем прочлось.
а у этого персонажа капс залип навечно, полистайте историю сообщений.
Я уж не раз просил отремонтировать клаву - ему пофиг.
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