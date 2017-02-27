Додано: Сер 08 лип, 2020 10:49

экономика в Украине не процветает, зато весь мировой спекулятивный капитал пасётся на украинских ОВДП и заливает межбанк никомуненужным баксом, укрепляя гривну.

Не пойму так это хорошо пересичному, что инфляция гривны низкая, что курс гривны низкий. А помидоры па35.



Вечно ж не может такое длится: реальная экономика не в плюсах, зато банковская система в прибылях.

Экономика живёт отдельно от банковской системы.

Поэтому шкурный вопрос: как долго это всё продлится?

Когда в никомуненужный на 100% вкладываться.

И когда золото продавать?

Сейчас золото 1800 $ пробило



Интересно, в Польше также спекулируют на своих ОВДП? Или где ещё такое происходит, происходило? И как это повлияло в последствии на курс нацвалют.

Скажу одно: и так видно, что особенно 2019 год ставка бала сделана на укрепление гривны (укрепилась на 20%).

А дальше что?