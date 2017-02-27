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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:42
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.95 - 26.98, по ощущениям курс наличного доллара немного подрастает.
Диапазон цен: 26.93..26.95 - 26.98..27.00 (ПОВ, опт)
Сумы 26.90 - 27.00
Полтава 26.87 - 26.95..26.98
Вчера утром: Харьков 26.97 - 27.02, Сумы 26.90 - 27.05, Полтава 26.97 - 27.03
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Patrick
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07
26,9900 +0,0810 +0,30%
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varlo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:15
Yuri_T написав: сірий написав:
НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
побольше капса.
чтобы всем прочлось.
а у этого персонажа капс залип навечно, полистайте историю сообщений.
Я уж не раз просил отремонтировать клаву - ему пофиг.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:49
экономика в Украине не процветает, зато весь мировой спекулятивный капитал пасётся на украинских ОВДП и заливает межбанк никомуненужным баксом, укрепляя гривну.
Не пойму так это хорошо пересичному, что инфляция гривны низкая, что курс гривны низкий. А помидоры па35.
Вечно ж не может такое длится: реальная экономика не в плюсах, зато банковская система в прибылях.
Экономика живёт отдельно от банковской системы.
Поэтому шкурный вопрос: как долго это всё продлится?
Когда в никомуненужный на 100% вкладываться.
И когда золото продавать?
Сейчас золото 1800 $ пробило
Интересно, в Польше также спекулируют на своих ОВДП? Или где ещё такое происходит, происходило? И как это повлияло в последствии на курс нацвалют.
Скажу одно: и так видно, что особенно 2019 год ставка бала сделана на укрепление гривны (укрепилась на 20%).
А дальше что?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Сер 08 лип, 2020 11:18, всього редагувалось 2 разів.
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Yuri_61
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12
сірий написав:
НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
началось?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:38
Proofy написав: сірий написав:
НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
началось?
пока не началось )
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greenozon
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:38
Деньги от погашения ОВГЗ попадут на рынок только завтра утром. Поэтому сегодня по определению ничего начаться не может.
Кстати, сегодня живо так торгуют, без Нацбанка обошлись.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:42
Yuri_61 написав:
Вечно ж не может такое длится: реальная экономика не в плюсах, зато банковская система в прибылях.
для нашей ситуация лет 10 - это практически вечность
так что считайте что может
пока ФРС будет накачивать ликвидность - капиталы будут искать парковку, и Украина здесть далеко не самое плохое место в мире
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Alex6
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:43
Proofy написав: сірий написав:
НУУ, ЗАВТРА КАЖЫСЬ НАЧНЁТСЯ.
началось?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
Для тех, кто смотрит анализ ликвидности НБУ, чтобы было понятно.
В цифру 1942 вошли:
50 млн. по 26,98, купленные томом в понедельник;
20 млн. по 26,95 и 2 млн. по 26,90, купленные вчера.
Т.е. вчера Нацбанк купил 22 млн.
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