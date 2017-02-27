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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5860586158625863

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 210
Прогнозую зростання курсу долара
69%
145
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
57
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01

все знающие люди понимают что курс гривна/доллар гривна/евро в краткосрочной перспективе не зависит от экономики а зависит от политических решений.
когда Смолий заявил об отставке то сразу курс прыгнул - и все хто хотел слились. а теперь курс полее менее спокоен.
сегодня очередное политическое заявление которое приведет завтра к росту курса - но в пятницу понетельник все вернется на "круги своя".
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12

МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

Про це в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", - підкреслила Гонтарева.

Вона додала, що МВФ та країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.

"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", - заявила ексочільниця НБУ.

"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.

Вона вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".

"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - сказала Гонтарева.

"Кращою кандидатурою на пост глави НБУ я вважаю Катерину Рожкову, справжнього професіонала і реформатора. Але ці якості означають, що Рожкова буде їх наступною метою", - впевнена Гонтарева.

Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована та колишнього першого заступника гоолви НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.

Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.

"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.
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