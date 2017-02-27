|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
все знающие люди понимают что курс гривна/доллар гривна/евро в краткосрочной перспективе не зависит от экономики а зависит от политических решений.
когда Смолий заявил об отставке то сразу курс прыгнул - и все хто хотел слились. а теперь курс полее менее спокоен.
сегодня очередное политическое заявление которое приведет завтра к росту курса - но в пятницу понетельник все вернется на "круги своя".
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1315
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12
МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.
Про це в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.
За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", - підкреслила Гонтарева.
Вона додала, що МВФ та країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.
"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", - заявила ексочільниця НБУ.
"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.
Вона вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".
"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - сказала Гонтарева.
"Кращою кандидатурою на пост глави НБУ я вважаю Катерину Рожкову, справжнього професіонала і реформатора. Але ці якості означають, що Рожкова буде їх наступною метою", - впевнена Гонтарева.
Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована та колишнього першого заступника гоолви НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.
"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3106
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19470
|2393077
|
Сер 08 лип, 2020 11:43
Zebra
|
|494
|101965
|
|
|7047
|1587535
|
Вів 07 лип, 2020 20:48
ЛОБ
|