Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12

МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.



Про це в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.



За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення олігарха Ігоря Коломойського.



"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", - підкреслила Гонтарева.



Вона додала, що МВФ та країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.



"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", - заявила ексочільниця НБУ.



"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.



Вона вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".



"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - сказала Гонтарева.



"Кращою кандидатурою на пост глави НБУ я вважаю Катерину Рожкову, справжнього професіонала і реформатора. Але ці якості означають, що Рожкова буде їх наступною метою", - впевнена Гонтарева.



Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована та колишнього першого заступника гоолви НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.



Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.



"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.