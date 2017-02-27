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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
все знающие люди понимают что курс гривна/доллар гривна/евро в краткосрочной перспективе не зависит от экономики а зависит от политических решений.
когда Смолий заявил об отставке то сразу курс прыгнул - и все хто хотел слились. а теперь курс полее менее спокоен.
сегодня очередное политическое заявление которое приведет завтра к росту курса - но в пятницу понетельник все вернется на "круги своя".
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12
МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною та зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.
Про це в інтерв'ю виданню The Central Banker заявила ексголова НБУ Валерія Гонтарева.
За її словами, без серйозного тиску з боку МВФ президент Зеленський швидше за все призначить головою НБУ людину з оточення олігарха Ігоря Коломойського.
"Я не здивована, що він (Яків Смолій - ред.) пішов: тиск став нестерпним. Тиск був постійним, як з боку уряду, так і з боку союзників Коломойського в парламенті, таких як пан Дубінський", - підкреслила Гонтарева.
Вона додала, що МВФ та країни G7 багато говорили про необхідність поважати незалежність Національного банку, але ці слова не дали ніякого результату.
"Коли йде у відставку глава центробанку, одних заяв недостатньо. Щоб захистити реформи, які ми вже провели, МВФ повинен заявити, що не буде в подальшому проводити виплати Україні, поки Зеленський не призначить керуючого, здатного захистити реформи", - заявила ексочільниця НБУ.
"Транші МВФ надавалися Україні під гарантії, що центральний банк буде залишатися незалежним, і економічні реформи триватимуть. Якщо ці умови не виконуються, МВФ повинен зажадати від України достроково повернути надані раніше кредити", - підкреслила Гонтарева.
Вона вважає, що команда Зеленського "обдурила МВФ".
"Вони почекали, поки надійде перший транш від МВФ, а після цього почали тиснути на Смолія", - сказала Гонтарева.
"Кращою кандидатурою на пост глави НБУ я вважаю Катерину Рожкову, справжнього професіонала і реформатора. Але ці якості означають, що Рожкова буде їх наступною метою", - впевнена Гонтарева.
Також серед оптимальних кандидатів на посаду глави НБУ вона назвала заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована та колишнього першого заступника гоолви НБУ, голову правління "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
Але Гонтарева висловила сумніви, що вони погодяться очолити Нацбанк.
"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.
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jump
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:17
Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...
"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
Из всех кандидатур единственно достойной вижу Лавренчука, но говорят, что он отказался. Жаль. Пышный с Ощадом не смог справиться, куда ему, грешному, в Нацбанк.
Остальные - все эти Данилишины и т.п. - не выдерживают никакой критики.
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Искатель
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.07.2020......................26,9464
Доллар прибавил чуть более полутора копеек.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до рабочих 2 копеек. В 11 опустились еще на полкопейки и на этом уровне начали активную равновесную торговлю.
По анализу ликвидности получается, что НБУ вчера купил 72 млн. По имеющейся информации от Искателя
, 50 из них - вечерние покупки понедельника на условиях том. Т.о. вчерашняя покупка составила 22 млн. Получается, что простояв вчера почти 3 часа, регулятор торговал исключительно лицом.
Остатки на коррсчетах сократились. Наибольшую лепту в это сокращение внесло увеличение объема суточных сертификатов. Изрядно поучаствовала и наличка. В противовес работали интервенции НБУ и расходы казначейства.
В понедельник объем валютного рынка вырос с 388.6 до 461.9 млн. Чистый спрос составил более 390 млн. Объемы клиентских операций остались почти на том же уровне, но предложение изрядно превысило спрос.
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Сибарит
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:24
Сибарит написав:
По анализу ликвидности получается, что НБУ вчера купил 72 млн. По имеющейся информации от Искателя
, 50 из них - вечерние покупки понедельника на условиях том. Т.о. вчерашняя покупка составила 22 млн. Получается, что простояв вчера почти 3 часа, регулятор торговал исключительно лицом.
Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.
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Искатель
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:35
jump написав:
"Ніхто не хоче бути камікадзе", - додала вона.
кролик - проверенный камикадзе
26.90-26.94/26.98-27.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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odessit2007
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:40
Спекулянты работают по одной приевшейся уже схеме.
Поэтому давно уже не ведусь на скачки доллара.
При таких огромных размерах ЗВР (28,5 лярдов $) и мизерной эмиссии гривны ты хоть лбом разбейся, но курс долго выше 27.00 держать не сможешь (дураков нет уже, олени перевелись почти все).
Что бы курс стал долго па30 это уж не знамо что должно произойти.
Чтоб эмиссия обесценила гривну, надо ещё очень и очень постараться, это должно быть не меньше 1 трюлика гривны напечатать! (чтоб хотя бы до 30 курс поднять) и то, не факт, при таких ЗВР что это кому либо удастся.
Смело можно печатать хотя трюлик (закрыть дырки в бюджете и ещё пенсам поднять пенсии и зарплаты медикам. Курс даже не заметит этого трюлика.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Сер 08 лип, 2020 12:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:41
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varlo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51
Искатель написав:
Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.
Так можливо на такий результат і розраховували?
Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Так би мовити учасника ринку. Думаю багато хто з цікавістю послухав би ваші думки. Можливо ви матимете змогу якось на вихідних у вигляді офтопу дати кілька кейсів її "діяння" за які їй будуть плювати в спину. Адже погодьтесь, фігура неоднозначна. Особисті образи банкірів на неї я впевнений є. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Франківськ
Долар продають по 26,98-27,00
Євро по 30,22-25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:52
Искатель написав: Сибарит написав:
По анализу ликвидности получается, что НБУ вчера купил 72 млн. По имеющейся информации от Искателя
, 50 из них - вечерние покупки понедельника на условиях том. Т.о. вчерашняя покупка составила 22 млн. Получается, что простояв вчера почти 3 часа, регулятор торговал исключительно лицом.
Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.
Вот и думай теперь. То ли был исчерпан суточный лимит на укрепление гривны, то ли Рожкова решила выслужиться и указала курс на север.
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