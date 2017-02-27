Додано: Сер 08 лип, 2020 12:40

Спекулянты работают по одной приевшейся уже схеме.

Поэтому давно уже не ведусь на скачки доллара.



При таких огромных размерах ЗВР (28,5 лярдов $) и мизерной эмиссии гривны ты хоть лбом разбейся, но курс долго выше 27.00 держать не сможешь (дураков нет уже, олени перевелись почти все).

Что бы курс стал долго па30 это уж не знамо что должно произойти.

Чтоб эмиссия обесценила гривну, надо ещё очень и очень постараться, это должно быть не меньше 1 трюлика гривны напечатать! (чтоб хотя бы до 30 курс поднять) и то, не факт, при таких ЗВР что это кому либо удастся.

Смело можно печатать хотя трюлик (закрыть дырки в бюджете и ещё пенсам поднять пенсии и зарплаты медикам. Курс даже не заметит этого трюлика.