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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5861586258635864

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 212
Прогнозую зростання курсу долара
69%
146
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
27%
58
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:02

  Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...

"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.

Из всех кандидатур единственно достойной вижу Лавренчука, но говорят, что он отказался. Жаль. Пышный с Ощадом не смог справиться, куда ему, грешному, в Нацбанк.
Остальные - все эти Данилишины и т.п. - не выдерживают никакой критики.


А Шевченко? Говорят, что наиболее вероятная фигура. И больше 3х президентов пережил на госдолжностях, значит очень компромиссный и исполнительный.
По простому - что скажут то и сделает :)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:21

  Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
А вроде умный человек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:29

  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/

Дані податкової не зовсім коректні- всі ці роки при подачі звіту про пільги вони рахували пільгою 0% ПДВ при експорті.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:45

  L написав:
  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/

Дані податкової не зовсім коректні- всі ці роки при подачі звіту про пільги вони рахували пільгою 0% ПДВ при експорті.


От має підозру , що якщо всі ці пільги раптом забрати - то майже всі наші олігархи раптом почнуть банкрутувати ...
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