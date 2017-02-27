Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...
"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
Из всех кандидатур единственно достойной вижу Лавренчука, но говорят, что он отказался. Жаль. Пышный с Ощадом не смог справиться, куда ему, грешному, в Нацбанк. Остальные - все эти Данилишины и т.п. - не выдерживают никакой критики.
А Шевченко? Говорят, что наиболее вероятная фигура. И больше 3х президентов пережил на госдолжностях, значит очень компромиссный и исполнительный. По простому - что скажут то и сделает
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.