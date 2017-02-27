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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5861586258635864

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 214
Прогнозую зростання курсу долара
69%
147
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
59
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:21

  Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
А вроде умный человек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:29

  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/

Дані податкової не зовсім коректні- всі ці роки при подачі звіту про пільги вони рахували пільгою 0% ПДВ при експорті.
L
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:45

  L написав:
  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/

Дані податкової не зовсім коректні- всі ці роки при подачі звіту про пільги вони рахували пільгою 0% ПДВ при експорті.


От має підозру , що якщо всі ці пільги раптом забрати - то майже всі наші олігархи раптом почнуть банкрутувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.

Можно подумать, что в первый раз :)
Время от времени такую тактику применяют. Мне она вполне понятна.
До этого было достаточно интенсивное снижение, покупатели явно хотели еще и могли придерживать. Вылез именно для того, чтобы начали хватать, и пошла игра с открытыми картами.
НБУ давно и упорно пытается сдержать укрепление гривны. Все обвинения в его сторону заключаются в том, что он не делает это грубо и нагло.
Да и заявленной цели сглаживания колебаний эта тактика вполне соответствует. Так тормозятся движения по инерции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:00

Вот такое неожиданное мнение. Хз правда ли, но то, что Данилишина МВФ не проглотил бы - к гадалке не ходи, а бабки нужны.

Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.
"Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.

"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".

"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар
.
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