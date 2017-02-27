Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
Искатель написав:Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.
Можно подумать, что в первый раз Время от времени такую тактику применяют. Мне она вполне понятна. До этого было достаточно интенсивное снижение, покупатели явно хотели еще и могли придерживать. Вылез именно для того, чтобы начали хватать, и пошла игра с открытыми картами. НБУ давно и упорно пытается сдержать укрепление гривны. Все обвинения в его сторону заключаются в том, что он не делает это грубо и нагло. Да и заявленной цели сглаживания колебаний эта тактика вполне соответствует. Так тормозятся движения по инерции.
Вот такое неожиданное мнение. Хз правда ли, но то, что Данилишина МВФ не проглотил бы - к гадалке не ходи, а бабки нужны.
Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. "Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.
"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".
"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар