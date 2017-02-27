Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

"Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.



"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".



"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар