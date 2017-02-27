Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг
Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.
Искатель написав:Вы абсолютно правы. Этот выход Нацбанка по 26,90 никто не понял. Излишков, как в понедельник, не было, стояли практически на месте. Когда он вылез, "як Пилип з конопель", люди испугались и начали хватать почем есть. Из-за чего вверх и дернулись.
Можно подумать, что в первый раз Время от времени такую тактику применяют. Мне она вполне понятна. До этого было достаточно интенсивное снижение, покупатели явно хотели еще и могли придерживать. Вылез именно для того, чтобы начали хватать, и пошла игра с открытыми картами. НБУ давно и упорно пытается сдержать укрепление гривны. Все обвинения в его сторону заключаются в том, что он не делает это грубо и нагло. Да и заявленной цели сглаживания колебаний эта тактика вполне соответствует. Так тормозятся движения по инерции.
Вот такое неожиданное мнение. Хз правда ли, но то, что Данилишина МВФ не проглотил бы - к гадалке не ходи, а бабки нужны.
Самые высокие шансы занять пост Главы Нацбанка после отставки Смолия у Сергея Круглыка, более 10 лет возглавлявшего международный департамент Нацбанка и курировавшего отношения с МВФ и Мировым банком, - сообщил в эксклюзивном комментарии главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. "Наибольшие шансы имели Кирилл Шевченко (председатель "Укргазбанка") и Богдан Данилишин (Глава Совета НБУ). Однако Офис Президента, в ходе проведения консультаций с нашими западными партнерами в международных финансовых организациях, получили резкие негативные ответы по обеим кандидатурам. И сейчас срочно обсуждаются альтернативные кандидаты", -- сообщил Кухар.
"Предлагался Владимир Лавренчук (Глава Райффайзенбанк-Аваль), но он, по имеющейся у меня информации отказался. Поэтому на сегодняшний день выбор сузился к трем кандидатурам, которые заранее имеют полное одобрение Вашингтона: Дмитрий Сологуб (член правления НБУ), Владислав Рашкован (работает заместителем Директора группы стран во главе с Голландией и Украиной в МВФ) и Сергей Круглик (возглавлял международный департамент НБУ при четырех Председателях банка)", - говорит Кухар, - и по имеющейся у меня информации выбирать будут из тех, кто не "запачкан" в связях и сотрудничестве с Гонтаревой, Смолием и Порошенко".
"А учитывая, что Рашкован пришел в НБУ вместе с Гонтаревой, и, по сути, получил работу в Вашингтоне, представляя интересы этой команды, а Сологуб был членом правления и при Гонтаревой и при Смолие, отвечал и в НБУ за монетарную политику, особенно в последний год, за которую был раскритикован и, по-сути, ушел в отставку Смолий, - публично не обсуждающийся прессой Круглик – имеет самые высокие шансы на успех", - считает Кухар
Игорь написав: Напомнило как стая гиен нападает на старого льва. Одни и те же заезженные фразы, которые ораторы сами не понимают. Вопрос "Кто на вас давил ? " Какой ответ они хотели услышать ? Человеку здесь еще жить.
Так все и живут, боясь сказать "от дворника ЖЕКа до главы НБУ" - в д#рьме. Ведь здесь еще жить, отстаивая свои права на кухнях, всякий раз откровенно удивляясь реальности и отсутствию изменений.
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Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...
"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
Тоже не хотелось бы комментировать, но уж слишком из Вашего текста лезут Ваши персональные проблемы. О судьбе какого банка Вы так печалитесь? - и не лучше ли было бы, чтобы его бывшие владельцы не только лишились банка, но и плевать по этому поводу могли только себе под ноги в камере на протяжение еще долгих лет.
И, чтобы придать немного личного раскраса: когда, в не столь еще древнем прошлом, Бахматюк только зашел в VAB, он провозгласил, что отныне банк будет кредитовать реальный сектор экономики. Единственный вывод, который из этого можно было сделать - выводить деньги из банка как можно быстрее. Те, кто этого вывода не сделал тогда, пришли к тому же заключению постфактум. Думаю, здесь у многих есть свой список тех из "банковской среды", кого стоило бы отправить на два пожизненных. И если Го оставила хоть одного из них без штанов - а главное - без возможности вернуться в этот бизнес, то ей вполне можно высказать благодарность.
"Банковская среда" - не собрание ангелов, мразей разного калибра в ней достаточно. По некоторым, кстати, плачет американское правосудие. Надеюсь, что Вы не меньше других хотели бы, чтобы эти персонажи все таки попали к нему на очное разбирательство.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................08.07.2020.............09.07.2020 дата розрахунку...............07.07.2020..............08.07.2020 Євро..................................30,409....................30,4295 Долар США.......................26,9309...................26,9514 После полудня доллар прибавил еще 0.5 копейки. Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до рабочих 2 копеек. В 11 опустились еще на полкопейки и на этом уровне начали активную равновесную торговлю. С полудня начался плавный рост, почти за час выросли на 3 копейки. После обеда концепция опять поменялась - опустились на 2 копейки. Официальный курс встретили котировками 26.9500 - 26.9700. Это уровень открытия, относительно вчерашнего закрытия выросли на 3.5 копейки. Страсти, похоже, окончательно улеглись. Сегодняшняя сессия получилась спокойной и даже скучной. После нескольких перемен направления движения вернулись к тому, с чего начинали.
Этот день в истории: 2019 - 25.6022 (-11) +135 2018 - 26.3160 (-11) +64
Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
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headshaker написав:И если Го оставила хоть одного из них без штанов - а главное - без возможности вернуться в этот бизнес, то ей вполне можно высказать благодарность.
"Банковская среда" - не собрание ангелов, мразей разного калибра в ней достаточно. По некоторым, кстати, плачет американское правосудие. Надеюсь, что Вы не меньше других хотели бы, чтобы эти персонажи все таки попали к нему на очное разбирательство.
Хорошо бы не забывать, что часть банков ушла из жизни после получения поддержки в качестве рефинансирования и даже со средствами выплат фонда под чутким руководством КУРАТОРОВ. Здорово когда избавления от "мразей" разного калибра в банковской сфере проводится не еще большими и циничными их собратьями. Го оставила без штанов не банкиров, а предпринимателей и граждан - это известно и Вам. Но видно процессу удивления еще есть куда идти, есть на чем расти. п.с. Парадокс. Профессионалы беззаветно реформируют все направления, режут, пилят, убирают гниль, но больной так по прежнему не может жить без обезболивающих и капельниц.
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