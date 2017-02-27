Додано: Сер 08 лип, 2020 15:54

Искатель написав: Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...



"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.

Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.

Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно. Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то..."Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.

Тоже не хотелось бы комментировать, но уж слишком из Вашего текста лезут Ваши персональные проблемы. О судьбе какого банка Вы так печалитесь? - и не лучше ли было бы, чтобы его бывшие владельцы не только лишились банка, но и плевать по этому поводу могли только себе под ноги в камере на протяжение еще долгих лет.И, чтобы придать немного личного раскраса: когда, в не столь еще древнем прошлом, Бахматюк только зашел в VAB, он провозгласил, что отныне банк будет кредитовать реальный сектор экономики. Единственный вывод, который из этого можно было сделать - выводить деньги из банка как можно быстрее. Те, кто этого вывода не сделал тогда, пришли к тому же заключению постфактум. Думаю, здесь у многих есть свой список тех из "банковской среды", кого стоило бы отправить на два пожизненных. И если Го оставила хоть одного из них без штанов - а главное - без возможности вернуться в этот бизнес, то ей вполне можно высказать благодарность."Банковская среда" - не собрание ангелов, мразей разного калибра в ней достаточно. По некоторым, кстати, плачет американское правосудие. Надеюсь, что Вы не меньше других хотели бы, чтобы эти персонажи все таки попали к нему на очное разбирательство.