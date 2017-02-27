Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.
Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет. По сути, все что было сделано это: 1. Оптимизация НБУ. Убрали из НБУ непрофильные активы (всякие институты, базы отдыха, больницы и прочую херь) 2. Оптимизация НБУ. Сократили персонал до "средних" показателей для центробанков ЕС. 3. Оптимизация НБУ. Сделали рыночными ЗП и открытые конкурсы для соискателей. Ранее туда оч слоэжно было попасть с улицы, а ЗП (по итогу года) были выше рыночных раза в 1,5-2 в зависимости от годового фин. результата.
Что касается банковского сектора (все изменения ПОЛНОСТЬЮ соответствуют нормам и требованиям ЕС или мира): 1. Привели требования к капиталу и других показателей к уровню ЕС. 2. Сделали прозрачными собственников банков. 3. Повысили качество (и сделали прозрачнее) систему оценки рисков. На практике - запретили выдавать кредиты связанным лицам на льготных условиях. И повысили уровень резервов для "спорных\необеспеченных" кредитов". См. пункт 3. То есть, по сути, попросили резервировать кредиты РЕАЛЬНЫМИ деньгами, а не тупо на бумаге оценить "дом культуры" в зажопье в 2 млн. долларов...
И все это, как я уже сказал - ОБЩЕПРИНЯТЫЕ НОРМЫ во всех развитых западных странах. Мы же типа хотели стать частью развитого, цивилизованного общества... Ну так надо соответствовать.
Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.
Но на практике, для "старого" банковского сектора это была катастрофа. Потому что, половина банков Украины тупо брала бабло у населения и перенаправляла его на свои потребности, с фиктивными залогами, по "вкусным" ставкам и кредитным условиям. Потому они и завалились все, потому что банально не смогли обеспечить соответствующий капитал и резервы для своего кредитного портфеля. Хотя у них для этого было около 2 лет, в общей сложности. Им даже рефинанс давали, что бы они могли реструктуризироваться и начать работать "вбелую"...
Украине повезло, что внешние и внутренние инвесторы заинтересованы в укреплении гривны. Низкая инфляция, гривна топит доллар. Что ещё нужно для пересичного? Если б так лет десять хотя бы продолжался интерес нерезов к украинским бумагам. Вот только вечного двигателя нет. Т.е., имхо, первична экономика, а нам СМИ заливают в уши, что всё пропало! Или не всё пропало с экономикой?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 08 лип, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.
У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою. З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm
Банковская система после Гонтаревой это совок, где 60+% сектора у государства, которое искривляет рыночные отношения. От давления на банки по депозитным ставкам до инсайдерских игр на межбанке с выдаиванием реального сектора экономики.
НБУ на межбанке должен появлятся раз в году под очень больших китов, как летом-осенью 2019. Да и сейчас мог выкупить 4$ млрд Нафтогаза одним аукционом, а не полгода сцеживать его с Ситибанком, а потом рапортовать, что на целый арбуз пополнили ЗВР.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 08 лип, 2020 17:06, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.
Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет. По сути, все что было сделано это: 1. Оптимизация НБУ. Убрали из НБУ непрофильные активы (всякие институты, базы отдыха, больницы и прочую херь) 2. Оптимизация НБУ. Сократили персонал до "средних" показателей для центробанков ЕС. 3. Оптимизация НБУ. Сделали рыночными ЗП и открытые конкурсы для соискателей. Ранее туда оч слоэжно было попасть с улицы, а ЗП (по итогу года) были выше рыночных раза в 1,5-2 в зависимости от годового фин. результата.
Что касается банковского сектора (все изменения ПОЛНОСТЬЮ соответствуют нормам и требованиям ЕС или мира): 1. Привели требования к капиталу и других показателей к уровню ЕС. 2. Сделали прозрачными собственников банков. 3. Повысили качество (и сделали прозрачнее) систему оценки рисков. На практике - запретили выдавать кредиты связанным лицам на льготных условиях. И повысили уровень резервов для "спорных\необеспеченных" кредитов". См. пункт 3. То есть, по сути, попросили резервировать кредиты РЕАЛЬНЫМИ деньгами, а не тупо на бумаге оценить "дом культуры" в зажопье в 2 млн. долларов...
И все это, как я уже сказал - ОБЩЕПРИНЯТЫЕ НОРМЫ во всех развитых западных странах. Мы же типа хотели стать частью развитого, цивилизованного общества... Ну так надо соответствовать.
Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего. Хорошая банковская система, работающая по прозрачным правилам, единым для всех.
Но на практике, для "старого" банковского сектора это была катастрофа. Потому что, половина банков Украины тупо брала бабло у населения и перенаправляла его на свои потребности, с фиктивными залогами, по "вкусным" ставкам и кредитным условиям. Потому они и завалились все, потому что банально не смогли обеспечить соответствующий капитал и резервы для своего кредитного портфеля. Хотя у них для этого было около 2 лет, в общей сложности. Им даже рефинанс давали, что бы они могли реструктуризироваться и начать работать "вбелую"...
Реформация БС: позыв был хорошим, только оказался рвотным рефлексом. Если все, что выше серьезно и не из рекламного проспекта НБУ, значит - отлично, но только не похоже, что прения здесь вдруг прекратятся за ненадобностью и все разойдутся по рабочими местам или будут наслаждаться своим досугом. Нет у нас рынка и нет норм соответствия и нет доверия, вот поэтому и есть МВФ.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 лип, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Moneta написав:Банковская система после Гонтаревой это совок, где 60+% сектора у государства, которое искривляет рыночные отношения.
Бу-га-га, добро пожаловать в реальньій мир.
Можно подумать, до Гонтаревой у нас тут процветал рьінок.
До нее (до привата) все-таки большинство было за частниками.
От насмішили. Оце я розумію круті банкіри яких поважають в цивілізованому світі. Коломойський, Бахматюк, Лагун, Жеваго. І це тільки гучні імена які перші спадають на думку. Ви серйозно стверджуєте, що ці "частники" створювали реальні банківські бізнеси для продажу чи розвитку як наприклад Деркач чи Тігіпко? Для всіх цих "частникив" банк - це невід'ємна частина складної схеми із виведення коштів. А що стосується великої частки держбанків на даний момент, так є ж чітке бачення, що держбанки в майбутньому будуть продавати. І почнуть із Укргазбанку. Але потрібно, щоб їх купив хтось із світовим ім'ям, а не наші, доморощені махінатори.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
jump написав:У Києві під час обміну валют трапився напад: бандити забрали 800 тис.
У Шевченківському районі Києва невідомий вирвав у киянина рюкзак із великою сумою. З'ясувалося, що 34-річний чоловік вирішив обміняти 30 тисяч доларів (понад 800 тис. грн). Однак не захотів це зробити, наприклад, у відділенні банку, а знайшов "прийнятний варіант" на сайті finans.ua. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -napad.htm
так что если полиция найдет валюту она всеравно подлежит конфискации согласно ст 162 купап Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.
Востаннє редагувалось funtic в Сер 08 лип, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего.
Вчера я выкладывал интервью Стельмаха, экс-главы Нацбанка в течение 10 лет, так вот он думает противоположное написанному Вами. Я так понимаю, что Вы тоже банковский работник, и тоже видимо как Стельмах очень опытный, так что я теряюсь кому верить из вас.