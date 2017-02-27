Додано: Сер 08 лип, 2020 17:01

Банковская система после Гонтаревой это совок, где 60+% сектора у государства, которое искривляет рыночные отношения. От давления на банки по депозитным ставкам до инсайдерских игр на межбанке с выдаиванием реального сектора экономики.



НБУ на межбанке должен появлятся раз в году под очень больших китов, как летом-осенью 2019. Да и сейчас мог выкупить 4$ млрд Нафтогаза одним аукционом, а не полгода сцеживать его с Ситибанком, а потом рапортовать, что на целый арбуз пополнили ЗВР.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 08 лип, 2020 17:06, всього редагувалось 2 разів.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.