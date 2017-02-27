Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
Но Вас ведь все эти высокие материи не очень интересуют.
Я вот только одного не могу понять - где и как часто Вы с этим персоналом сталкиваетесь. Ведь с точки зрения пользователя главное достижение - это как раз возможность совершать длинный перечень операций онлайн. И если качество решений интернет-банкинга лежит всецело на совести менеджмента банка, то сама правовая возможность некоторых из операций (любимая тема этой ветки - валютообмен, к примеру) - дело рук НБУ. Так что, если не видите изменений, то проблема в конкретном банке, а не в регуляторе.
Amat написав:Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.
Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.
Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего.
Вчера я выкладывал интервью Стельмаха, экс-главы Нацбанка в течение 10 лет, так вот он думает противоположное написанному Вами. Я так понимаю, что Вы тоже банковский работник, и тоже видимо как Стельмах очень опытный, так что я теряюсь кому верить из вас.
Он писал. что бывший нбушник.только это не даёт ему права вешать лапшу.
Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го. Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.
Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.
А може зменшення інфляції=зменшення депоставок? Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ. А от втратою Кабміну-Мінфіну - є невірна оцінка наслідків правильної економічної політики НБУ
Amat написав:Потому они и завалились все, потому что банально не смогли обеспечить соответствующий капитал и резервы для своего кредитного портфеля. Хотя у них для этого было около 2 лет, в общей сложности. Им даже рефинанс давали, что бы они могли реструктуризироваться и начать работать "вбелую"...
Зачем банку "Киевская Русь" был дан рефинанс и почему одновременно будучи агентом фонда он стал неплатежеспособным сразу после рефинанса? Зачем банк "Стандарт" был в свою очередь назначен агентом фонда и после получения сумм на выплаты с фонда признан неплатежеспособным? Насколько неплатежеспособным был "ВТБ" выплачивающий сейчас 7 очередь? "Хрещатик"...список можно продолжить информации много, мир не замыкается на валютной ветке..
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budivelnik написав:А може зменшення інфляції=зменшення депоставок? Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ.
вы же умный человек, уменьшение инфляции только на бумаге, медикаменты +20% к прошлому году, мороженное которое я люблю стоило 14 сейчас какого то ера уже 20. Про сезонные фрукты и овощи не писал только ленивый. Квас в пэт бутылках хорошо так подорожал, большинство сортов пива. У вас же ресторан, вы должны видеть входящие цены. На выходе с карантина многие поднимут цены чтобы компенсировать потери. Про украинский шоколад который по цене равен немецкому тоже писали, что это если не инфляция?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor