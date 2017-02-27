Додано: Сер 08 лип, 2020 17:55

Amat написав: Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет. Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.

Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.