RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5863586458655866

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 217
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
61
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:54

  ruvex написав:
  Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го.
Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.

Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.


Здесь Amat все вроде уже изложил (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5009469#p5009469) - чем и почему БС стала, таки, лучше.

Но Вас ведь все эти высокие материи не очень интересуют.

Я вот только одного не могу понять - где и как часто Вы с этим персоналом сталкиваетесь. Ведь с точки зрения пользователя главное достижение - это как раз возможность совершать длинный перечень операций онлайн. И если качество решений интернет-банкинга лежит всецело на совести менеджмента банка, то сама правовая возможность некоторых из операций (любимая тема этой ветки - валютообмен, к примеру) - дело рук НБУ. Так что, если не видите изменений, то проблема в конкретном банке, а не в регуляторе.
headshaker
 
Повідомлень: 951
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.


Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 30.11.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:59

  freeze написав:
  Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего.


Вчера я выкладывал интервью Стельмаха, экс-главы Нацбанка в течение 10 лет, так вот он думает противоположное написанному Вами.
Я так понимаю, что Вы тоже банковский работник, и тоже видимо как Стельмах очень опытный, так что я теряюсь кому верить из вас.

Он писал. что бывший нбушник.только это не даёт ему права вешать лапшу.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 30.11.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:00

  headshaker написав:
  ruvex написав:
  Realist написав:Дуже цікава ваша точка зору стосовно діяння пані Го.
Але та банківська система яка була до неї та після неї - це велика різниця. Це факт.

Верно, она просто деградировала. Начиная от комплекса предложенных услуг, в особенности качества услуг и нахождения услуг в банковском правовом поле до адекватности персонала. Здесь достаточно ознакомиться с информацией профильных веток.


Здесь Amat все вроде уже изложил (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5009469#p5009469) - чем и почему БС стала, таки, лучше.

БС для пересичного стала хуже. Монополизация госами. Как следствие падение конкуренции. Падение конкуренции - падение ставок.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8612
З нами з: 21.09.12
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:05

  Кучинелли написав:Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.
Факти в студію , втрат грошей у великих розмірах підприємців крім панів коломойський-бахматюк...іже з ними.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23196
З нами з: 15.01.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:07

евро отыграло майское падение движемся к 1,15

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 лип, 2020 18:10, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:10

  Zebra написав:ак следствие падение конкуренции. Падение конкуренции - падение ставок.
А може зменшення інфляції=зменшення депоставок?
Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ.
А от втратою Кабміну-Мінфіну - є невірна оцінка наслідків правильної економічної політики НБУ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23196
З нами з: 15.01.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 2377 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:10

  Amat написав:Потому они и завалились все, потому что банально не смогли обеспечить соответствующий капитал и резервы для своего кредитного портфеля. Хотя у них для этого было около 2 лет, в общей сложности. Им даже рефинанс давали, что бы они могли реструктуризироваться и начать работать "вбелую"...

Зачем банку "Киевская Русь" был дан рефинанс и почему одновременно будучи агентом фонда он стал неплатежеспособным сразу после рефинанса?
Зачем банк "Стандарт" был в свою очередь назначен агентом фонда и после получения сумм на выплаты с фонда признан неплатежеспособным?
Насколько неплатежеспособным был "ВТБ" выплачивающий сейчас 7 очередь? "Хрещатик"...список можно продолжить информации много, мир не замыкается на валютной ветке..
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9849
З нами з: 03.11.08
Подякував: 729 раз.
Подякували: 2139 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:15

  budivelnik написав:
  Кучинелли написав:Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.
Факти в студію , втрат грошей у великих розмірах підприємців крім панів коломойський-бахматюк...іже з ними.

:arrow: В темы банков :arrow: там даже про банкроты отдельно было.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 30.11.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:А може зменшення інфляції=зменшення депоставок?
Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ.
вы же умный человек, уменьшение инфляции только на бумаге, медикаменты +20% к прошлому году, мороженное которое я люблю стоило 14 сейчас какого то ера уже 20. Про сезонные фрукты и овощи не писал только ленивый. Квас в пэт бутылках хорошо так подорожал, большинство сортов пива. У вас же ресторан, вы должны видеть входящие цены. На выходе с карантина многие поднимут цены чтобы компенсировать потери. Про украинский шоколад который по цене равен немецкому тоже писали, что это если не инфляция?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5863586458655866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, vitaliian і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19475 2393557
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:09
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102088
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7047 1587689
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 20:48
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вакансії (19)
08.07.2020 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.