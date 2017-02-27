Додано: Сер 08 лип, 2020 18:37

Кучинелли написав: Amat написав: Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет. Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.



Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить. Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.

выживших

Хорошо, я вам по другому объясню. На примере ваших собственных деньгах. Обычно, на своем кровном лучше понятно.Представьте себе, что вы дали в долг:1. Брату 100 грн. Даже без процента. Цель - купить авто.Далее варианты:1) Вы не спросите его. как и когда он вернет вам деньги ? Потому что верите ему.2) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Ответ - через год. Так как я год буду ездить на машине в такси, заработаю и смогу отдать. "Зуб даю, в такси сейчас круто зарабатывают". Мне друг сказал, что вон в убере он 200 грн в месяц зарабатывает. Короче крутяк. Я стану миллионером. И этот ответ вас устроит.3) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Получите тот же ответ. НО!Вы включите голову и оцените риски. А вдруг машину украдут, поломается, попадет в ДТП, брат забухает, или не будет клиентов, или клиенты будут, но мало и доход у брата будет только "на поесть".... А еще ведь есть расходы на машину (ТО, страховка), амортизация этого авто (-10% от стоимости авто в год) ну т.д. и тп.А еще вы посмотрите фин. отчетность убера (так как она публичная) и оцените перспективы компании на "выживание" в течении следующего года...И оценив риски и потенциальный чистый доход брата в такси примите окончательное решение - сможет он отдать деньги или нет...Так вот вся банковская система до реформы работала по пунктам 1 и 2.И по сути, надувала "депозитный пузырь", который обеспечить не могла. Так как качество "кредитного портфеля", мягко говоря, оставался желать лучшего. Так как собранные с народа деньги (депозиты под 20%) уходили (через кредиты по 10%) своим конторам, на скупку активов, презентации "стратегии развития по 200% в год" нарисованные за 2 часа до встречи, корпоративы и прочую херь.Думаю для вас не секрет, что и сейчас % проблемных кредитов в портфеляхбанков около 45%. Это значит, что вероятность вернуть эти 45% выданных ранее банком денег практически равна нулю. А банк, между прочим, эти деньги собирал у "деполюдей", свято верящих в гривну и "стабильный" рост экономики нашей любимой Неньки. Все ж хотели на халяву 20% годовых поиметь нифига не делая...Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го. Это значит, что сначала деполюди поверили в честные речи всяких Лагунов, Бахматюков и т.д., а только потом.... пришел Пи....Который уже начала расхлебывать "новая-старая" команда.И чтобы расхлебать его и не рухнуло вообще все - брались кредиты (МВФ, ЕС, США) и т.д. Под гарантии. Гарантии реформ. Одной из таких реформ было - привести банковский сектор к общепринятым мировым нормам. Что собственно и было сделано.Да, было больно. Да, многие пострадали.Но если бы не было сделано, то был бы и дефолт, и потеря большей части территорий в конфликте с РФ и много чего другого, не самого хорошего. Тогда бы сидели с голой ж*** не только "вкладчики", но и все в этой стране.Что-то я увлекся. Прошу прощение за офтоп. Больше не буду.З.Ы. Просто анализируя какой-то результат, желательно к анализу добавлять еще причинно-следственные связи и временную шкалу. Как я уже говорил, депозиты в банки неслись не один день, и даже не один год.И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.З.Ы.Ы. И не надо мне, пожалуйста, приводить типа "внутренние инсайты", что кому и почему дал рефинанс, что Приват можно было не приватизировать и прочие "корупции".Вас там не было, когда принимались решения.